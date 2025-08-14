Viral ‘Entrando en el cielo paga un millón’, Mui Bekasi revela los verdaderos hechos sobre la recitación de Umi Cinta

Kota BekasiVIVA – Consejo Indonesio de Ulama (Mui) La ciudad de Bekasi finalmente levantó la voz sobre la emoción estudiar Umi Cinta fue viral con un reclamo de «ingresar al cielo para pagar RP1 millones». Como resultado, la recitación fue declarada no desviada de enseñanza Islam, aunque temporalmente debe detenerse.

«Que la recitación allí no hay indicios de desviar de las enseñanzas islámicas. Repito, la recitación no tiene indicios de desviar de las enseñanzas islámicas», dijo el presidente de la ciudad de Bekasi, Mui, Saifuddin Siroj, jueves 14 de agosto de 2025.

A pesar de escapar de la herejía, las actividades de recitación en la casa privada de Umi Cinta en Cimuning, MustikaJaya, fueron detenidas temporalmente para cuidar los permisos. En el futuro, el evento se trasladará a la mezquita de Al Muhajirin, Cimuning, con la ayuda de Mui, el gobierno de la ciudad y la policía.

«Por el momento, la recitación realizada en la casa de la madre de la hija se detuvo para pedir más permiso de los residentes para cuidar las licencias contra los residentes», dijo.

Para tener en cuenta, los residentes de Cimuning, distrito de Mustikajaya, la ciudad de Bekasi, Java Occidental, fueron horrorizados por el video de recitación viral en poder de una mujer con las iniciales Py, familiarmente llamadas Umi Cinta.

En el video subido por la cuenta X @diinorawrrrrrr, docenas de residentes entregaron una casa donde tuvo lugar la recitación. La protesta fue provocada por supuestas promesas de ‘garantías para ingresar al cielo’ para los peregrinos que depositaron RP1 millones.

«Uno de los reconocimientos que desencadenó la ansiedad fue el atractivo de ingresar al cielo para los miembros que dieron Infaq Rp1 millones», fue citado de la cuenta, el miércoles 13 de agosto de 2025.