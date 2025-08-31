Viral en las redes sociales como esta aparición de la casa de Eko Patrio después de ser saqueada

Yakarta, Viva – Sábado por la noche 30 de agosto de 2025, la residencia de Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio que se encuentra en Kuningan Setiabudi, el sur de Yakarta es saqueado por las masas. Se presentó varios muebles en casa del vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI de la facción del Partido Nacional del Mandato. Algunos de ellos fueron vistos entre otras sillas, mesas, refrigeradores, ropa, bolsas, maletas e incluso gatos de Eko Patrio que quedaron por los residentes.

En una variedad de videos repartidos en la cuenta de Tiktok en esta madrugada del domingo por la mañana, 31 de agosto de 2025, la condición de la casa de Eko Patrio también se ve desordenada. También visible al vaso de la puerta y la ventana esparcidos en el piso.

En varias paredes de la casa de Eko Patrio, también fue garabateado usando pilox rojo. En la pared delantera de la casa de Eko Patrio, por ejemplo, se escribió la frase ‘Gracias Eko’. Mientras que en la pared interior de su casa está las palabras ‘Hola Eko’. En la sección básica de la casa de Eko Patrio, también parecía no tener una ‘dama eko’. También se vio una ropa dispersa sobre la base de la casa de los miembros del DPR.

Para obtener información, Eko Patrio recibió críticas porque se vio bailando en la sesión anual del MPR indonesio hace algún tiempo junto con otros miembros de la junta. No te detengas allí, el Secretario General del Partido Nacional del Mandato (PAN) también fue cada vez más blasfemado por supuestamente pagar las críticas de bailar haciendo un video de la parodia sonora Horeg.

El comediante Viral Video Parodies El sonido de Horeg con cuadros PAN se considera insensible a los problemas de las personas. Eko reveló que la acción hizo la parodia de sonido Horeg en el contexto de disolver el comité del 17 de agosto en el partido.

Unas horas antes de que ocurriera el incidente de saqueo, Eko Patrio también transmitió brevemente su disculpa por sus acciones que se enfurecieron al público. Como miembro del Consejo, escuchó todas las formas de aspiraciones de la comunidad, incluidas las críticas públicas de lo que le sucedió en los últimos tiempos.

«Assalamualaikum WR.WB Salam Sejahtera para todos nosotros con plena humildad Eko Patrio transmite una solicitud más profunda a la comunidad por los disturbios que surgen debido a las acciones que hice. Escuché todas las aspiraciones de la comunidad con respecto a la decepción.

Por otro lado, Eko Patrio también clasificó que no había intención de él para empeorar la atmósfera. Con este incidente, afirmó que sería más cuidadoso al comportarse y expresar opiniones. También prometió continuar llevando a cabo su papel como representante del pueblo.

«No es las más mínimas intenciones de mí para empeorar la situación. Por supuesto, en el futuro tendré más cuidado al comportarse y también expresar opiniones. Estoy comprometido a llevar a cabo seriamente mi papel como representante de las personas con sinceridad, coraje y mantener el juramento de que he sido Ikauh», dijo.

Con la disculpa que hizo, Eko espera ser un recordatorio y un reflejo para que él se mejore. También espera que esta disculpa pueda ser aceptada por el pueblo indonesio.

«Espero que esta disculpa pueda ser aceptada, así como un recordatorio y una reflexión para que continúe mejorando para llevar a cabo el mandato y la responsabilidad dada. Juntos se ocupemos de la unidad y la paz nacionales. Una vez más, soy Eko Patrio, disculparme profusamente, gracias a Wassalamualaikum wr.wb», dijo.