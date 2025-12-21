¡Viral! En el momento en que Mulan Jameela besó la mano de la madre de Maia Estianty, los internautas resaltaron la expresión de su madre.

VIVA – La implementación del evento de revelación de género para el primer hijo de Al Ghazali y Alyssa Daguise se robó con éxito la atención del público. En ese momento, se reveló que la pareja estaba esperando el nacimiento de una hija.

Lea también: Cronología de Yuni Shara acusada de ser asunto de Irwan Mussry, Maia Estianty también habla



No solo se trata de anuncios y eventos de género. revelacion de genero que se celebró el pasado fin de semana también dejó otros momentos no menos interesantes. Uno de ellos es el tiempo. Jameela Mulán bienvenidos padres Maia Estianty que estuvieron presentes en el lugar del evento, que luego se convirtió en el centro de atención del público.

En el video subido a la cuenta de TikTok @kontenviralyuk, se puede ver a Mulan Jameela en la puerta del lugar del evento. Tan pronto como entró Kusthini, la madre de Maia Estianti, Mulan inmediatamente tomó la mano de Kusthini y la besó.

Lea también: Acusada de ser asunto de Irwan Mussry, Yuni Shara está lista para emprender acciones legales



Asimismo, Ahmad Dhani inmediatamente besó la mano de su ex suegra cuando llegó al lugar del evento. La cosa no quedó ahí, también se vio a Mulan Jameela acercándose a la mesa donde estaban Kusthini y H. Harjono Sigit, el padre de Maia Estianty. Sonriendo, Mulan inmediatamente puso varias tazas de bebida con pajitas para los padres de Maia.

Este momento inmediatamente llamó la atención de los usuarios de las redes sociales. A pesar de que llevaba una máscara, el público vio una expresión inusual que mostró la madre de Maia Estianty. Los internautas piensan que todavía hay un sentimiento de incomodidad que se puede ver en la expresión del rostro de Kusthini por el comportamiento de Mulan Jameela.

Lea también: El significado del nombre del hijo adoptivo de Ahmad Dhani-Mulan Jameela, inspirado en la familia del Apóstol



«Pero todavía no parece que me guste… Entiendo el sentimiento», comentó un internauta.

«Pero la expresión de su madre, a pesar de que llevaba una máscara, no se dejaba engañar», comentó otro.

«Aunque no soltó el palo, aunque la chica que estaba a su lado quería tomar el palo… todavía debe doler, recuerdo cuando su hijo fue lastimado, no lo creo», dijo otro.

el proceso Revelación de género El primer hijo de Alyssa y Al Ghazali

Domingo 21 de diciembre Al Ghazali y Alyssa realizaron un evento revelacion de genero futuro hijo. En una transmisión en vivo transmitida por el canal de YouTube de la pareja, la procesión fue muy emocionante. Inicialmente, los ojos de Al y Alyssa parecían estar cubiertos con una tela.

Entonces los dos inmediatamente presionaron sus respectivas manos contra un lienzo. Desde allí se puede ver pintura rosa elevándose hacia lo alto, lo que indica que el primer hijo de la pareja será una niña.

Se sintió una atmósfera de tristeza en ambos lados de la familia considerando que el bebé que llevaba Alyssa era el primer nieto de la familia de Al y Alyssa. Maia también transmitió esta felicidad en su cuenta de Instagram.