¡Viral! En el momento en que el LRT se averió, 653 pasajeros se vieron obligados a bajarse y caminar sobre las vías.

Jacarta – Recientemente redes sociales quedando impactado por el video de los segundos LRT Jabodetabek huelga el sábado 25 de octubre de 2025. Este incidente hizo que la gente pasajero obligados a bajarse y caminar por el costado de las vías.

Este incidente tuvo lugar alrededor de las 08.41 WIB, cuando el tercer sistema ferroviario, es decir, la línea eléctrica principal que suministra energía al circuito LRT, experimentó perturbación técnico. Como resultado, todos los trenes que circulaban por varias vías tuvieron que ser detenidos por razones de seguridad.

Ilustración de los pasajeros del LRT de Jabodebek

Carretera de pasajeros en carril estrecho a gran altitud

Según informes de campo y videos que circulan en las redes sociales, se vio a los pasajeros caminar lentamente sobre las vías que se encontraban a una altura de unos 15 metros. Cruzaron una pasarela estrecha de 50 centímetros de ancho, con una barandilla en el lado derecho, mientras que el lado izquierdo estaba abierto sin protección.

Esta visión hizo que mucha gente se estremeciera de horror. En un video subido por usuarios de las redes sociales, se puede ver a los pasajeros haciendo fila cuidadosamente siguiendo las instrucciones de los oficiales mientras se agarran para no perder el equilibrio.

653 pasajeros evacuados

El LRT de Jabodetabek confirmó el disturbio y garantizó que el proceso de evacuación se desarrollara de manera segura. Un total de 653 pasajeros fueron evacuados con éxito de cinco trenes a varias estaciones cercanas, como Kuningan, Halim, Cawang, Kampung Rambutan y West Bekasi.

La evacuación comenzó poco después de que se detectara el disturbio y duró aproximadamente una hora y veinticinco minutos, y todo el proceso se completó a las 10.06 WIB.

Los problemas del sistema del tercer carril se convierten en la causa

Según los resultados de la inspección inicial, la avería se debió a daños en el tercer sistema ferroviario, es decir, una línea especial que sirve para transmitir energía eléctrica desde el carril al tren. Una perturbación en este sistema detiene automáticamente el suministro eléctrico, de modo que todo el circuito no puede moverse.

¡Viral! Segundos antes de la huelga del LRT, 653 pasajeros obligados a bajarse Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

El equipo técnico de Jabodetabek LRT fue enviado de inmediato para reparar el sistema y garantizar que no hubiera más daños que pudieran poner en peligro el viaje. Hasta el mediodía, parte de la ruta estuvo temporalmente parada para inspección y reparaciones.

Este incidente sucedió rápidamente. viral luego de que varios pasajeros subieran videos de evacuación a las redes sociales. Muchos internautas han expresado su preocupación por las normas de seguridad del LRT de Jabodetabek, especialmente en lo que respecta a los procedimientos de emergencia en líneas elevadas.