Viral, el sacerdote de la mezquita en el norte de Morowali fue apuñalado cuando estaba en la oración de Fajr

North MorowaliViva – una persona sacerdote de la mezquita Baiturrahman llamado Muhammad Jumali (27) en Tompapa Village, distrito de East Petasia, regencia del norte de Morowali, Central Sulawesi se convirtió en una víctima puñalada Mientras conduce Oración fajr El lunes por la mañana, 25 de agosto de 2025. Este incidente fue claramente registrado por la CCTV de la mezquita.

En la grabación de video que comparte la cuenta X @B3doel ___Visto a uno de los adoradores en el frente SAF de repente emitió un arma afilada. Sin decir mucho, los perpetradores inmediatamente apuñalado El estómago derecho del sacerdote que dirigía la lectura de oración.

Después de lanzar el ataque, los perpetradores intentaron escapar. Sin embargo, el movimiento rápido de otros peregrinos logró frustrarse estos esfuerzos. Los residentes que estaban en el lugar arrestaron inmediatamente a los perpetradores y luego se lo entregaron a la policía.

Unidad de Investigación Criminal de la Policía de KBO North Morowali, IPTU Theodorus Risupal, dijo que su partido había asegurado a los perpetradores de Al (23) y aseguró la evidencia de un Badik y una unidad de teléfono celular.

«Todavía estamos investigando los motivos», dijo Theodorus Risupal a los periodistas de la estación de policía de North Morowali

En la actualidad, la víctima todavía está en estado crítico debido a una herida de punción bastante grave. El sacerdote fue tratado inicialmente en la Clínica de Petasia Oriental, pero la parte médica declaró que la víctima debía ser remitida al Hospital Regional de Colonodale para recibir tratamiento adicional.