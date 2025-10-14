¡Viral! El Presidente de la Comisión III del DPRD de Gorontalo del Norte supuestamente ridiculiza a los manifestantes mientras absorbe sus aspiraciones

Gorontalo, VIVA – Un breve vídeo protagonizado por el Presidente de la Comisión III. Regencia de Gorontalo del Norte DPRD de fracción NasDem, Dheninda Chaerunnisa supuestamente burlándose de los manifestantes, se volvió viral en las redes sociales.

Lea también: Nasdem da notas antes del primer año de la administración Prabowo-Gibran



En el poder de Instagram @feedgramindoDheninda fue vista en primera fila con el presidente del DPRD. Gorontalo NorteDedy Dunggio y el vicepresidente del PRD, Ridwan Riko Arbie, mientras los representantes de las masas pronunciaban discursos frente a la oficina Gorontalo DPRD el lunes 13 de octubre de 2025.

Sin embargo, en medio de la transmisión de sus demandas, se le vio sonriendo y mostrando un gesto de desprecio, como si se riera del contenido del discurso.

Lea también: Distribución de alimentos básicos a los residentes de Lembang, Rajiv Nasdem: en consonancia con el programa de Prabowo para acabar con la pobreza



En la narrativa cargada, la acción de Dheninda de repente hizo que los participantes de la manifestación se sintieran acosados ​​y provocó un pequeño disturbio en el lugar.

Lea también: Rajiv Nasdem anima a las madres a convertirse en embajadoras de la nutrición infantil



El coordinador de acción de la Alianza de Comunidades Preocupadas por Gorut (AMP-Gorut), Andi S. Buna, criticó duramente el comportamiento de Dheninda. Consideró que tal actitud no era apropiada para un representante del pueblo que debería escuchar las aspiraciones del pueblo y no degradarlas.

«Vinimos con buenas intenciones de hacer oír la voz del pueblo, pero lo que recibimos en cambio fueron burlas e insultos. Esto es una forma de arrogancia y falta de respeto hacia el público», dijo Andi a los periodistas el lunes 13 de octubre de 2025.

Andi añadió que la acción llevada a cabo por AMP-Gorut en realidad puso de relieve varios problemas graves en la región, desde supuestas prácticas de los intermediarios en la contratación de trabajadores de PPPK a tiempo parcial, violaciones del pago de salarios por debajo de la UMR, hasta atrasos en el Impuesto sobre la Tierra y la Construcción (PBB) por parte de varias empresas en el área de North Gorontalo.

Sin embargo, el incidente de burla llevado a cabo por el Presidente de la Comisión III del DPRD en realidad desvió la atención pública de la esencia de las demandas de la comunidad.

«Deberían escuchar, no burlarse. La gente no viene aquí a hacer bromas», subrayó Andi.

Como forma de protesta, Andi instó al presidente del partido Gorontalo NasDem DPW, Rahmat Gobel, a tomar medidas inmediatas contra los cuadros del partido involucrados. Según ellos, esta acción podría empañar la imagen del partido y provocar la ira pública si no se controla.

«Esperamos que Rahmat Gobel intervenga. Los cuadros del partido NasDem deben mostrar un comportamiento ejemplar, no un comportamiento que dañe el honor del pueblo», concluyó Andi.