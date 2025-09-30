¡Viral! El desesperado grupo de motos detuvo el autobús en la carretera hacia abajo Ciwidey

Bandung, Viva – Circulación de un video en las redes sociales que muestra una acción peligrosa de una persona automovilista en el área CiwideyBandung Regency, West Java el domingo por la mañana 28 de septiembre de 2025.

En Instagram Video Subida @Facts.indoun motociclista automático Yamaha nmax desesperado por detener el ritmo de un autobús grande en un camino derivado sinuoso solo para dar paso a su grupo.

Después de estar con éxito frente al autobús, el hombre inmediatamente se detuvo y hizo un gesto para que el conductor del autobús detuviera su vehículo.

Sin detenerse allí, la moto dio una señal a su grupo para superar inmediatamente el autobús que se vio obligado a detenerse.

En el video se ve la condición caminar En la escena. La línea de carretera en la sección resultó ser un marcador completo o no roto, lo que significa que los vehículos tienen prohibido adelantar en el área. Esta regla se aplica especialmente en una ruta derivada de devanado que tiene un alto riesgo de accidente.

Con una condición de carretera vulnerable, la acción de la moto que supera y luego detiene el autobús claramente peligroso, no solo para sí mismo, sino también para el conductor del autobús y el pasajero.

Reacción ciudadana

El video inmediatamente aprovechó la atención de los ciudadanos y obtuvo muchos comentarios negativos. No unos pocos que mencionan la acción peligrosa de la comunidad automática de motocicletas como una forma de arrogancia en la carretera.

Muchos internautas consideran que el grupo de motocicletas no solo viola las reglas de tráfico, sino que también coloca a otros usuarios de la carretera en situaciones de riesgo. Algunos comentarios incluso confirman que tales acciones pueden desencadenar un accidente fatal si el conductor del autobús no controla rápidamente el vehículo.

«La comunidad es tan abal, si la comunidad fuera un buen ejemplo en la carretera a otros automovilistas, no así», Comentarios de uno de los ciudadanos.

«Eso es una curva, ya sabes, poniendo en peligro a Longorrr», Escribe otro ,.

«Si te golpean directamente, culpa al conductor del autobús, el autobús está lleno», «, dijeron ciudadanos.