¡Viral! El coche del presidente Prabowo se detiene de repente y distribuye sobres a los trabajadores de la excavación, internautas: ¿Cuánto hay dentro?

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto volvió a estar en el centro de atención de los internautas después de que su coche oficial, Pindad MV3 Maung Garuda con matrícula RI 1, se detuviera repentinamente en una carretera. Se sabe que el coche se detuvo en una carretera de una zona residencial que en el lado izquierdo se encuentra en proceso de excavación.

En el vídeo subido por la cuenta de TikTok @dms19 se puede ver a varios integrantes paspampres ven inmediatamente El auto de Maung. tan pronto como el auto se detuvo. Se vio a un hombre bajando por la puerta principal del auto y caminando hacia el convoy de Paspampres.

También se acercaron los residentes locales y los trabajadores de excavación que se encontraban en el lugar y presenciaron el incidente. A poca distancia se puede ver al hombre descendiendo del auto de RI 1 entregando varios sobres blancos a los integrantes de Paspampres. Después de entregar el sobre, el auto blanco de Maung continuó su viaje.

«Señor, gracias señor», dijo el hombre que grabó el vídeo.

Poco después, los miembros de Paspampres que recibieron los sobres los distribuyeron inmediatamente a los trabajadores de la excavación.

«Gracias, señor, gracias», dijo la grabadora de vídeo.

“Esto es 1..2…3, ustedes dos son 1…2…”, dijo el integrante de Paspampres al repartir sobres.

«Gracias, señor. Gracias, señor. Estoy listo», dijo la grabadora de vídeo.

Uno de los trabajadores de la excavación incluso se acercó a un miembro de Paspampres y le dijo que no había recibido ninguna parte. A continuación, el miembro de Paspampres entregó tres sobres para distribuir entre otros trabajadores que acababan de llegar en moto.

“Señor todavía no, 1..2..3, ya está”, dijo el integrante de Paspampres.

«Gracias, señor», dijo la grabadora de vídeo.

El video, que fue subido el miércoles por la tarde, recibió inmediatamente muchas respuestas cálidas de los internautas. Muchos dijeron que se sintieron conmovidos al ver al presidente Prabowo distribuyendo sobres a los trabajadores de las excavaciones. Sin embargo, bastantes personas sienten curiosidad por saber el contenido nominal del sobre porque parece bastante grueso.

«Tenga en cuenta que las personas que filmaron y publicaron a los trabajadores de la excavación no eran del equipo de medios presidencial. Más tarde pensaron que usted era una imagen, a pesar de que fue sincero al distribuir sobres a los que estaban en el trabajo… sea siempre un presidente saludable y de buen corazón, que Allah le recompense con abundante sustento. Amén, Señor», escribió un internauta.