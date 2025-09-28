¡Viral! Director y maestro de escuela primaria en Pandeglang Karaoke utilizando la televisión inteligente de Prabowo durante las horas de estudio

PandeglangVIVA – Un video que muestra a una persona director de escuela (Director) y uno gurú SD Negeri 2 Ciodeng, Pandeglang, Banten, en el medio del karaoke durante las horas de estudio, Viral en las redes sociales

En un video de corta duración compartido por la cuenta de Instagram @nasutionbooks.idVio al hombre llamado al director con una maestra cantando mientras se abrazaba en el aula.

Los dos también fueron vistos todavía usando uniformes oficiales. Irónicamente, se pensaba que ocurría el momento cuando las actividades de enseñanza y aprendizaje aún estaban en curso.

En la narración de carga, según el dispositivo karaoke incluido TV inteligente que se usa es el regalo del presidente Prabowo Subanto.

El Secretario del Departamento de Educación, Jóvenes y Deportes (Disdkpora) Pandeglang, Nono Suparno confirmó la existencia del incidente.

«Sí, es cierto, pero ha sido manejado por campos relacionados internamente», dijo Nono cuando los periodistas confirmaron el domingo 28 de septiembre de 2025.

Programa de digitalización educativa en Pandeglang

Basado en datos de la Oficina de Educación Juvenil y Deportes de Pandeglang Regency (Disdkuppora), 148 escuelas primarias públicas han recibido asistencia de televisión inteligente del gobierno. Ese número es parte de un total de 850 escuelas primarias públicas y 23 escuelas privadas repartidas por la región de Pandeglang.

A nivel nacional, el programa de digitalización educativa lanzado por el presidente Prabowo Subianto distribuyó alrededor de 330 mil unidades de la Junta Smart o televisores inteligentes a las escuelas de toda Indonesia. Se espera que este programa pueda ampliar el acceso al aprendizaje basado en la tecnología, especialmente en áreas rurales y áreas remotas.

El director de karaoke y el incidente del maestro en SD Negeri 2 Ciodeng planteó una gran pregunta sobre la supervisión del uso de instalaciones educativas. En lugar de apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el equipo que debería ser un medio de modernización en realidad se usa para el entretenimiento personal en un momento inapropiado.

El comportamiento de los directores y maestros no solo empañó el buen nombre de las instituciones educativas, sino que también tiene el potencial de reducir la confianza pública en los programas gubernamentales.

«Como profesor, me da vergüenza ver la escena», Comentarios de uno de los ciudadanos.

«Investigue @abe_mukti @kemendikdasmen, soy maestro y me da vergüenza ver el video de arriba», Escribe otro.