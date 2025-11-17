Viral Después De Decir Que MBG No Necesita Un Nutricionista, Aquí Está La Aclaración Del Subdirector De La RPD, Cucun

Jacarta – Vicepresidente RPD RI, Nieto de Ahmad Syamsurijal transmitió una aclaración sobre el video viral que lo presenta en el foro de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) sobre su papel nutricionistas en el programa Comidas nutritivas gratis (MBG).

Cucun dijo que las declaraciones en el foro deben ser vistas en el contexto de la reunión y la dinámica de las discusiones que tuvieron lugar.

Dijo que la discusión sobre los expertos en nutrición comenzó a partir de los resultados de la Comisión IX del RDP de la Cámara de Representantes, que buscaba una solución a la escasez de trabajadores de nutrición en varias cocinas de MBG.

«A partir de los resultados del PDR de la Comisión IX. Ya se ha transmitido, la reunión de la Cámara de Representantes también está abierta. Los expertos en nutrición ya saben que hay un acuerdo que pide una solución», dijo Cucun después de reunirse con Agencia Nacional de Nutrición (BGN) y la Asociación de Nutricionistas (Persagi) en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, lunes 17 de noviembre de 2025.

Cucun explicó que uno de los problemas que se presenta en el campo es el movimiento de los nutricionistas de una cocina a otra, lo que dificulta las operaciones.

«Éste puede funcionar, pero aquél está estancado, porque no ha habido un ‘matrimonio’ ​​entre Persagi y BGN, por lo que no podemos tomar medidas contra el nutricionista. Este es un buen momento», afirmó.

Cucun dijo que fue precisamente en este foro donde surgió una propuesta de un participante, quien también era nutricionista, solicitando que se dejara de utilizar en la normativa el término “experto en nutrición”. Sin embargo, consideró que esta propuesta era imposible de implementar porque estaba regulada en el Decreto Presidencial.

«Si se quiere cambiar el Decreto Presidencial, entonces tiene que haber componentes: un nutricionista, un contador y otros. Quien lo propuso fue su hija. Yo respondí, si ese es su deseo, entonces todas sus profesiones serán cambiadas. Eso es todo», dijo.

Este político del PKB también destacó que nunca había dicho que MBG no necesitara un nutricionista. De hecho, Cucun enfatizó que primero se debe maximizar el papel de los trabajadores de nutrición.

«Como representante del pueblo, digo: ‘Por favor, señor, maximícelo primero’. El punto de encuentro será cuando exista este acuerdo de cooperación», dijo Cucun.

Cucun continuó, si para diciembre no se cumple el objetivo de 20 mil cocinas debido a la escasez de nutricionistas, la Asociación de Nutricionistas de Indonesia (Persagi) junto con su dirección tomarán medidas.