Viral da una dote de 3.000 millones de IDR, ¿qué hace Mbah Tarman?

Pacitán, VIVA – Los usuarios de las redes sociales están impactados por la noticia de que un abuelo de 74 años, Tarman, se casará con una chica de 24 años, Sheila Arika. La boda estaba emocionada porque mahar dado Mba Tarman Para Sheila.

En un vídeo compartido en varias cuentas de redes sociales de TikTok y viral, se sabe que Mbah Tarman dio una dote en forma de un conjunto de herramientas de oración y un cheque en efectivo por valor de 3.000 millones de IDR. Esta dote valorada en 3.000 millones de IDR es lo que hace que se prediga que su segundo matrimonio será la boda del sultán.

«Hermano Tarman, me caso con Shella Arika bint Arif Supriadi con un pariente cuyo tutor ha sido representado por mí con una dote en forma de herramientas de oración y un cheque por valor de 3.000 millones de IDR, se paga en efectivo», decía el consentimiento leído por el tutor matrimonial de Shella Arika.

No sólo eso, también se vio a Mbah Tarman entregando sobres con las palabras Happy Wedding Sheila & Tarman que contenían 100.000 IDR a los invitados que asistieron a la boda. En el vídeo compartido se puede ver a dos personas colocadas al final del lugar de recepción. También se vio a los invitados haciendo cola para recibir los sobres con dinero.

En medio del entusiasmo por la dote dada por Mbah Tarman a su esposa, Sheila, el público también sentía curiosidad por el trabajo de Mbah Tarman. No en vano, el dinero en forma de cheque por valor de 3.000 millones de euros no es poca cosa, especialmente en la situación económica actual.

Según informes de diversas fuentes, se sabe que Mbah Tarman no es de Pacita sino del distrito de Jatipuro, Regencia de Karanganyar, Java Central. Mientras tanto, la propia Sheila Arika es una chica de Jeruk Village, Bandar, Pacitan, Java Oriental.

En cuanto al trabajo de Mbah Tarman, no hay información específica sobre el trabajo en el que está involucrado. Muchos comentaron que es uno de los altos funcionarios de PT Laguna en Java Oriental. Sin embargo, no se puede confirmar con certeza la veracidad de esta noticia si es cierto que Mbah Tarman ocupa una posición prestigiosa en la empresa.

El público ni siquiera cree que Mbah Tarman sea realmente un hombre rico porque dio una dote por valor de 3.000 millones de euros. Además, la aparición de Mbah Tarman y el lugar de su segunda boda no se llevaron a cabo en un edificio sino en la residencia de la novia.