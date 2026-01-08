¡Viral! Cronología de los asistentes de vuelo falsos de Batik Air que pudieron pasar la inspección, se revelan las razones detrás de esto

Jacarta – Un hecho insólito ocurrió en el mundo de la aviación y de repente llamó la atención del público. Una mujer disfrazada de azafata batik de agua Pasó con éxito la inspección inicial y abordó el avión como un verdadero tripulante de cabina.

Esta acción quedó registrada en un video que se volvió viral en las redes sociales y generó diversas reacciones por parte de los internautas.

Este incidente surgió por primera vez después de que la cuenta de Instagram @jabodetabek24info subiera un vídeo que mostraba a una mujer con uniforme de asistente de vuelo detenida por agentes de seguridad.

En la transmisión, se ve a la mujer vistiendo un uniforme blanco de batik, típico de una de las aerolíneas de Indonesia.

Su apariencia es muy convincente, desde su cabello cuidadosamente recogido, la maleta que lleva, hasta su actitud confiada cuando está en la zona del aeropuerto.

Según la información que circula, la mujer, que luego fue identificada como Nisya, viajaba en avión en la ruta de Palembang (PLM) a Yakarta (CGK).

Compró su propio billete de avión como cualquier otro pasajero. Como tenía una tarjeta de embarque válida, pudo pasar el proceso de inspección inicial sin ningún problema.

«Durante el proceso de embarque, el interesado pasó porque tenía una tarjeta de embarque. Sin embargo, cuando estaba en el avión y fue preguntado por la tripulación activa, su respuesta fue intrascendente y no estaba en sintonía con los estándares de los asistentes de vuelo», se escribe en el comunicado, citado el jueves 8 de enero de 2026.

Las sospechas comenzaron a surgir cuando Nisya ya estaba en la cabina del avión. La tripulación de cabina oficial sintió que había algo extraño al interactuar con él. Se consideró que las respuestas no estaban de acuerdo con los conocimientos y procedimientos que debe dominar un asistente de vuelo activo.

Después de que el avión aterrizó en la Terminal 2 del aeropuerto de Soekarno-Hatta, esta sospecha fue inmediatamente seguida.

«A su llegada al aeropuerto de Soekarno-Hatta, los agentes que estaban esperando llevaron a cabo inmediatamente una inspección», se lee en el extracto de cuenta.

En ese momento, Nisya todavía insistía en afirmar que era una azafata de vuelo fuera de servicio e incluso mostró un documento de identidad de dudosa autenticidad, que se decía que era «ID 150 AD».

Los agentes de Seguridad de la Aviación (Avsec) llevaron a cabo más controles y denunciaron el incidente a la policía del aeropuerto de Soekarno-Hatta.

Después de ser investigada, resultó que la mujer admitió que había solicitado ser asistente de vuelo de Batik Air pero no pasó la selección. La vergüenza para su familia en Palembang le hizo decidirse a usar un uniforme de asistente de vuelo falso cuando volara a Yakarta, como si estuviera trabajando oficialmente.