¡Viral! ART está emocionado de traer a su novio a la casa del empleador después de 4 días de vacaciones

Jacarta – Un vídeo que muestra la acción. asistente doméstico (ARTE) Llevar repentinamente a su amante a la casa del empleador. viral en las redes sociales.

Lea también: Trans7 se disculpa con el internado islámico de Lirboyo y admite que fue negligente al no llevar a cabo una censura profunda



Esta acción se conoció luego de que el empresario regresara repentinamente a su casa sin dar ninguna noticia después de estar de vacaciones durante cuatro días.

En el vídeo subido a Instagram @tía.rempong Una mujer sospechosa de ser miembro de la familia fue vista en la casa de su empleador con un hombre. Ambos entraron en pánico inmediatamente después de que el dueño de la casa se sorprendiera.

Lea también: Suegra Dice Que Mbah Tarman-Sheila Cobró Un Cheque De IDR 3 Mil Millones Después De La Luna De Miel: Volverá A Casa Con Dinero



El dueño de la casa reveló que el estado de la casa en ese momento era bastante desordenado, comenzando con colillas esparcidas sobre la mesa, pisos sucios, platos amontonados y gatos domésticos descuidados.

«Me dejaron en Bali durante 4 días, me dijeron que cuidara la casa, pero en lugar de eso traje a mi novio. Estaba viendo Netflix, el aire acondicionado estaba encendido, los cigarrillos estaban esparcidos sobre la mesa del comedor, el piso no había sido trapeado, los platos estaban amontonados, el gato no había sido alimentado durante varios días,» decía la narrativa de carga, citada VIVA Martes 14 de octubre de 2025.

Lea también: ¡Viral! Esta mujer indonesia gana un salario de 8 millones de IDR a la semana simplemente empujando un carrito de supermercado australiano



“No esperaba que las casas de la gente fueran tratadas como pensiones.«, continuó.

La carga inmediatamente provocó fuertes reacciones por parte de los internautas. Muchos criticaron las acciones del miembro del hogar porque las consideraban ignorantes y violaban la confianza del empleador.

«Me dieron un trabajo, pero en lugar de eso fue mal utilizado», escribió el comentario de un internauta que gustó a miles de usuarios.

Aparte de eso, también hay internautas que nos recuerdan que debemos poner límites para que los miembros del hogar puedan trabajar profesionalmente.

«Hay que ser profesional con los miembros del hogar, debe haber límites, no es necesario tener intimidad y no es necesario que lo traten como a una familia… lo importante es que cumplamos con los derechos y obligaciones de los miembros del hogar».dijo el internauta.