Viral: 8 tumbas falsas desmanteladas por vecinos de Brebes

Brebes, VIVA – Acción viral de los residentes de la aldea de Sawojajar, distrito de Wanasari, Brebes Regency, Java Central, para desmantelar y quemar ocho tumbas que se sospechaba que eran falsas el jueves (10/9/2025).

El jefe de la aldea Sawojajar, Suwandi, explicó que los ocho edificios de la tumba fueron construidos en terrenos pertenecientes al gobierno de la aldea por un determinado grupo de fieles. Según él, el grupo llegó en 2023 para pedir permiso para construir un santuario en ese lugar porque creían que había rastros de los jeques en el pasado.



Los funcionarios del pueblo vieron los restos de tumbas falsas desmanteladas y quemadas por los residentes de Brebes.

«Nosotros en la aldea sólo recomendamos pedir permiso a los ulama y a los residentes de la aldea. Sin embargo, esto no se hizo», dijo Suwandi el lunes (13/10/2025).

Suwandi dijo que la aldea no sabía que el grupo había estado construyendo tumbas en terrenos de la aldea hace unos cinco meses. Después de que se construyeron los edificios, los residentes comenzaron a quejarse de las actividades de los peregrinos de fuera del pueblo que a menudo realizaban peregrinaciones y rituales todos los jueves por la noche, viernes Kliwon.

«Los residentes que no lo aceptaron y se sintieron incómodos finalmente demolieron las ocho tumbas», explicó Suwandi.

Además de las ocho tumbas artificiales, en la zona también se encontró un pozo, construido también en terrenos del pueblo. Suwandi también hizo un llamamiento a los residentes para que mantengan una situación propicia y no utilicen las tierras de la aldea para actividades rituales similares en el futuro.

«Hacemos un llamamiento a la población de la aldea de Sawojajar para que mantenga la propicia y esperamos que las tierras de la aldea ya no se utilicen para determinadas actividades rituales», concluyó.

Mientras tanto, el secretario de la aldea de Sawojajar, Abdulloh Alyasa, confirmó que el edificio de la tumba fue construido por una congregación de fuera de la aldea en terrenos del gobierno de la aldea. Anteriormente, el terreno se utilizaba para criaderos de patos.

Abdulloh reveló que había un motivo espiritual detrás de la construcción de las ocho tumbas. La congregación afirmó que la construcción se llevó a cabo luego de recibir inspiración u guía a través de sueños.

“Por lo que dijeron, el desarrollo tumba falsa «Esto se hizo porque teníamos la idea de que solía haber la tumba de Aulia», dijo Alyasa, el viernes (10/10/2025).

Inicialmente sólo había tres tumbas en pie, pero luego la cantidad aumentó a ocho. Las tumbas llevan el nombre de importantes figuras de ulama, como el jeque Abdul Qodir Al-Jaelani, Arsyad Al-Banjari, el jeque Saman Al-Madani y el jeque Ibrahim nggul Wulung. (Tri Handoko/tvOne/Brebes)