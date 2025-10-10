Viral: 8 falsas tumbas sagradas quemadas y demolidas por residentes de Brebes

BrebesVIVA – Vídeo de decenas de residentes de Sawojajar Village, distrito de Wanasari, Brebes Regency, Java Central, llevando a cabo demoliciones y combustión 8 edificios tumba sagrado que supuestamente era falso, la noche del jueves 9 de octubre de 2025, viral en las redes sociales.

La información obtenida en el campo fue que anteriormente los ocho edificios de la tumba que habían estado en pie desde 2022 fueron construidos por un grupo de peregrinos de fuera de la aldea de Sawojajar. De hecho, el edificio de la tumba está ubicado en un terreno perteneciente al gobierno de la aldea de Sawojajar (Pemdes), que anteriormente se utilizaba como corral de cría de patos.

«Inicialmente en 2022, sólo había 3 tumbas y ahora ha aumentado a 8 tumbas. No hubo permiso para la construcción de las tumbas ni del gobierno de la aldea ni de los residentes y clérigos locales», dijo el secretario de la aldea (Sekdes) Abdulloh Alyasa, el viernes 10 de octubre de 2025.



Residentes quemaron fosas sagradas falsas en Brebes, Java Central

El secretario de la aldea de Sawojajar reveló los hechos sorprendentes detrás de la construcción de estas tumbas. Donde el motivo para construir la tumba se basa en creencias espirituales.

Según aclaraciones con representantes de grupos de congregaciones de fuera de Sawojajar Village, la construcción se llevó a cabo porque recibieron inspiración en forma de un sueño.

«Por lo que dijeron, la construcción de la tumba falsa se llevó a cabo porque tenían la idea de que en ese lugar solía haber una tumba de Aulia», dijo Alyasa.

Inicialmente había ocho tumbas en el complejo de tumbas simuladas, que supuestamente eran las tumbas de varios santos, imitando los nombres de grandes eruditos como el jeque Abdul Qodir Al-Jaelani y Arsyad Al-Banjari.

Ahora, según el secretario de la aldea de Sawojajar, el número ha aumentado de 3 a 8 edificios de tumbas que supuestamente son falsas, como los nombres de las tumbas de Sheikh Saman Al-Madani y Sheikh Ibrahim nggul Wulung y otros.

De hecho, hasta el viernes por la tarde todavía quedaban restos de incendios y materiales funerarios esparcidos. Además de la tumba, en la zona de la tumba falsa también se encontró un pozo.

«Nosotros, por parte del gobierno de la aldea, esperamos que en el futuro no haya más disturbios comunitarios en nuestra aldea. Se espera que los residentes mantengan la conductividad, la seguridad y la comodidad de sus respectivos entornos», concluyó.

Informe: Tri Handoko/tvOne Brebes