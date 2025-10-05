Violencia en Cuttack durante la inmersión de Durga Idol, el gobierno suspende Internet







Cuttack permaneció tenso el domingo después de nuevos incidentes de violencia vinculados a un choque grupal hace dos días durante un Inmersión de Durga Idol Procesión, incluso cuando el primer ministro de Odisha, Mohan Charan Majhi, y el jefe de BJD, Naveen Patnaik, instaron a los ciudadanos a mantener la armonía comunitaria.

La apelación de Majhi y Patnaik se produce después de que el Vishwa Hindu Parishad (VHP) organizó una manifestación de motocicletas por la noche desafiando la orden de la administración del distrito.

En vista de la situación prevaleciente de la ley y el orden, el gobierno estatal suspendió los servicios de Internet en áreas bajo Cuttack Municipal Corporation, Cuttack Development Authority (CDA) y la región contigua de 42 MAUZA de las 7 p.m. de las 7 p.m. a las 7 p.m. del lunes para evitar la propagación de la información errónea.

Según los funcionarios, las cámaras de CCTV instaladas a lo largo de la ruta estaban dañadas, y las tiendas en el área del parque de Gourishankar supuestamente se incendiaron después de que la policía detuvo la procesión.

El rally, que comenzó en Bidyadharpur en las afueras orientales de la ciudad, se movió a través de áreas clave, incluida la localidad de Dargah Bazar, el epicentro de la violencia que tuvo lugar en la noche intermedia del viernes y sábado, antes de terminar en el sector 11 de CDA en la franja occidental de la ciudad.

Se escuchó a los participantes cantar `Jai Shri Ram` mientras se movían por la ciudad.

Mientras apelaba por la paz, Majhi también dijo que se tomarán medidas estrictas contra los infractores.

Majhi, en una declaración emitida por la Oficina del Ministro Principal (CMO), expresó dolor sobre los disturbios y solicitó a los ciudadanos que mantuvieran la armonía comunitaria.

«Cuttack es una ciudad de mil años conocida por su hermandad. Debido a las acciones de algunos delincuentes, la paz de la ciudad ha sido perturbada en los últimos días», dijo.

El CM dijo el gobierno Estaba vigilando de cerca a los alborotadores y se tomarían medidas estrictas contra ellos de acuerdo con la ley.

Patnaik también expresó su preocupación por la situación de la ley y el orden y dijo que Odisha tiene la reputación de ser un estado amante de la paz.

Barabati-Cuttack MLA Sofia Firdus del Congreso dijo que está triste y preocupada por el desarrollo.

«Nuestra ciudad es un ejemplo vivo de unidad y tradición donde Durga Puja ha sido celebrado durante más de 500 años. Aquellos que intentaron interrumpir esta unidad, identificada a través de CCTV, drones y imágenes móviles, deben ser castigados según la ley», dijo Firdus.

Mientras tanto, el VHP ha dado una llamada de Bandh de 12 horas en la ciudad el 6 de octubre en protesta contra el choque del grupo durante la procesión del ídolo de Durga.

Los enfrentamientos estallaron entre las 1.30 a.m. y las 2 de la mañana del sábado cerca de Haathi Pokhari en el área de Daraghabazar cuando una procesión de inmersión se dirigía hacia Debigara a orillas del río Kathajodi.

Según los funcionarios, la violencia estalló después de que algunos lugareños se opusieron a la música de alto decibelio que se reproduce durante la procesión.

Los argumentos pronto se convirtieron en una confrontación cuando una mafia comenzó a arrojar piedras y botellas de vidrio de los tejados en las procesiones, hiriendo a varios juerguistas, incluido el DCP de Cuttack Khilari Rishikesh Dnyandoo.

De acuerdo a policíaSeis personas fueron arrestadas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente