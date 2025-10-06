Violencia de Ladakh: SC Aviso a Center y Ladakh Ut en Plea de la esposa de Wangchuk







La Corte Suprema solicitó el lunes la respuesta del Centro y el Territorio de la Unión de Ladakh por una declaración presentada por Entonces Sony para conseguir pinzas La esposa Gitanjali J Angmo desafía la detención del activista climático bajo la Ley de Seguridad Nacional y busca su liberación inmediata.

Sin embargo, un banco de jueces Aravind Kumar y NV Anjaria se negaron a aprobar cualquier orden sobre proporcionar motivos de detención a la esposa de Wangchuk y publicaron el asunto para la audiencia el 14 de octubre.

Wangchuk fue detenido bajo el estricto Ley de Seguridad Nacional (NSA) El 26 de septiembre, dos días después de las protestas que exigieron el estado y el estado de sexto horario para Ladakh dejó a cuatro personas muertas y 90 heridas en el territorio de la Unión.

Wangchuk está alojado en la cárcel de Jodhpur en Rajasthan.

Mientras tanto, el activista encarcelado Sonam Wangchuk ha apelado a la gente de Ladakh para que mantenga la paz y la unidad y continúe con la lucha continua por la estadidad y las salvaguardas bajo el sexto horario de la Constitución en la verdadera forma de no violencia gandhiana, dijo su abogado el domingo.

Wangchuk transmitió el mensaje a través del asesor legal del cuerpo de Leh Apex, Haji Mustafa, quien junto con el hermano mayor del activista Ka Tsetan Dorjey Ley, lo conoció en la cárcel de Jodhpur Rajastán en sábado.

Wangchuk dijo que a menos que haya una investigación judicial independiente sobre el asesinato de las cuatro personas durante la violencia del 24 de septiembre, «estoy preparado para permanecer en la cárcel».

Fue detenido el 26 de septiembre en LEH bajo la estricta Ley de Seguridad Nacional (NSA), dos días después de las violentas protestas que exigían el estado y el estado de sexto horario para Ladakh dejó a cuatro personas muertas y decenas de otras heridas en el territorio de la Unión. Las autoridades han acusado a Wangchuk de incitar a la violencia.

Mustafa publicó el «mensaje» de Wangchuk en su personal cuentas de redes socialesincluyendo X y Facebook, el domingo después de conocer al activista.

«Me está yendo bien, tanto física como mentalmente y agradezco a todos por su preocupación y oraciones. Mis más sinceras condolencias a las familias de aquellas personas que perdieron la vida y mis oraciones con personas heridas y son arrestadas», dijo Wangchuk.

Dijo que debería haber una investigación judicial independiente sobre el asesinato de las cuatro personas. A menos que eso se haga, «Estoy preparado para permanecer en la cárcel».

«Me mantengo firmemente con el cuerpo del Apex y la KDA y la gente de Ladakh en nuestra genuina demanda constitucional de sexto horario y estado de la condición y cualquier acción que el cuerpo del ápice tenga en interés de LatakhEstoy con ellos, de todo corazón. Apello (a) a las personas para mantener la paz y la unidad y continuar nuestra lucha pacíficamente, en la verdadera forma de no violencia gandhiana «, dijo Wangchuk.

La administración Ladakh había ordenado una investigación magistral sobre la violencia, pero la Alianza Democrática de Kargil (KDA) y el cuerpo de Leh Apex (Lab), que encabezan la agitación, han decidido mantenerse alejados de las conversaciones con el Centro programado para el 6 de octubre hasta que se ordene una investigación judicial y todos los detenidos, incluido Wangchuk, se liberan.

