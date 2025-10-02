





El LEH APEX CUERPO (Laboratorio) El jueves rechazó la investigación magistral ordenada por la administración que investigara el incidente de violencia de Ladakh del 24 de septiembre, informó la agencia de noticias IANS.

En vista de mejorar las condiciones, las autoridades administrativas ordenaron anteriormente una investigación magistral a la violencia del 24 de septiembre, que había dejado a cuatro personas muertas y puntuadas heridas en Leh. La sonda debía completarse en cuatro semanas.

Sin embargo, dentro de unas pocas horas después del inicio de la investigación, el órgano de Apex insistió en que solo una investigación judicial de alto nivel puede establecer la responsabilidad de la muerte de los civiles en el disparo el 24 de septiembre durante la violencia de Ladakh, informó IANS.

El copresidente del organismo de Apex, Chering Dorjey, ha desestimado la investigación dirigida por el magistrado subdivisional (SDM) de Nubra.

Dorjey, mientras hablaba con los medios de comunicación, dijo: «Hemos mantenido desde el primer día que debería haber una investigación judicial sobre los asesinatos de la gente de Ladakhi. Queremos saber quién ordenó el despido a los civiles sin previo aviso. No aceptamos la investigación magistral, y lo rechazamos».

También rechazó la posibilidad de cualquier conversación con el gobierno central a menos que se acepten «las demandas centrales» del laboratorio, informó IANS.

Dorjey estableció el lanzamiento del activista climático Lo siento y otros detenidos el 24 de septiembre como una condición previa para las conversaciones.

Para controlar la situación en Ladakh, la administración había designado a SDM Mukul Beniwal como oficial de investigación. Ha sido nombrado para determinar los hechos del incidente del 24 de septiembre cuando la policía abrió fuego durante los manifestantes en la ciudad de Leh.

Cuatro lugareños, Jigmet Dorjey de Kharnak, Rinchen Dadul de Hanu, Stanzin Namgail de IGOO y Tsewang Tharchin de Skurbucha, perdieron la vida en la novela.

La Administración del Territorio de la Unión sostiene que las fuerzas de seguridad tuvieron que abrir fuego en defensa propia cuando los manifestantes rebeldes arrojaron piedras y incendiaron un vehículo de la Fuerza de Policía de Reserva Central (CRPF) con la intención de quemar vivos a los Jawans dentro de él.

Anteriormente, durante la violenta protesta, la mafia también incendió las oficinas del Partido Bharatiya Janata (BJP) y el cuerpo del ápice, mientras que el vehículo del Subdirector General de Policía (DGP) SD Singh Jamwal fue destrozado, y el jefe de policía escapó con moretones.

Después de la violenta protesta en Leh, el Ministerio del Interior arrestó a Wangchuk por presuntamente incitar a la violencia en la ciudad.

Mientras habla con los medios de comunicación, el Latakh DGP dijo a los periodistas: «Wangchuk había estado en una huelga de hambre desde el 10 de septiembre, y cuando la violencia comenzó en la ciudad, se rompió el ayuno y escapó del lugar en una ambulancia».

