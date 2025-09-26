Violencia de Ladakh: el Congreso exige una investigación judicial al matar a cuatro jóvenes







El Congreso el viernes exigió una investigación judicial sobre el asesinato de cuatro jóvenes durante las violentas protestas en Latakh.

Los cuatro fueron asesinados en el despido cuando la policía intentó controlar las protestas violentas por el estado en Ladakh el miércoles.

En una publicación sobre X, el secretario general del Congreso, Jairam Ramesh, dijo: «Mi colega Nawang Rigzin Jora ha escrito al teniente gobernador de Ladakh Ut exigiendo una investigación judicial sobre los asesinatos de cuatro hombres jóvenes en las protestas el 24 de septiembre».

Las protestas por el estado se volvieron violentas en la ciudad de Leh el miércoles, dejando a cuatro personas muertas y otras 90 heridas.

Al menos 50 personas han sido detenidas hasta ahora en relación con la violencia que estalló el miércoles durante el cierre llamado por Cuerpo de Leh APEX (Laboratorio) para exigir una extensión del sexto horario y el estado para Ladakh.

En una carta dirigida al teniente gobernador Kavinder Gupta, dijo: «Me acerco a usted con un corazón pesado y un profundo dolor para exigir una investigación judicial sobre el desafortunado incidente el 24 de septiembre que lleva a la muerte de cuatro hombres jóvenes y heridas a otros en el disparo policial».

«Si bien condenamos la violencia recurrida por los manifestantes, también condenamos las duras y represivas medidas, incluido el disparo a los manifestantes, que se llevó a cabo. Sentimos firmemente que la situación podría haberse manejado con poco más de restricción, paciencia y madurez», dijo Jora en la carta.

Jora, un ex ministro, también desafió la acusación del gobierno de que el partido estaba detrás de incitar a la gente por la violencia.

«Hay mucho juego de culpa. Algunos de estos están apuntando al Congreso Consejero por liderar la mafia sobre la base de una supuesta fotografía. Nada puede estar más lejos de la verdad. Desafiamos a la administración en este cargo «, dijo el presidente del Congreso Ladakh.

Del mismo modo, dijo que se culpa a otro concejal por incitar a la protesta a causa de la conferencia de prensa que se dirigió el 23 de septiembre, donde recurrió a alguna «retórica emocional».

«Esto era comprensible, ya que dos de las personas que estaban en huelga de hambre durante los últimos 14 días tuvieron que ser evacuados al hospital en condiciones críticas, eran de su circunscripción», dijo.

En aras de la justicia y el juego limpio, dijo: «Le imploramos que realice una investigación judicial sobre los desafortunados incidentes del 24 de septiembre».

Líder del Congreso y Jefe de Departamento de Medios y Publicidad Pawan Khera criticó a varios líderes del BJP y algunos anclajes/influenciadores de las redes sociales por supuestamente mostrar una imagen y imágenes de alguien, y tergiversarlo como el electo concejal del Congreso Phuntsog Stanzin Tsepag.

«Estamos procediendo con un recurso legal y procedimientos penales contra todos aquellos que no solo han intentado difamar a nuestro partido, sino que también han tratado de hacer que los disturbios sociales impulsen más disensiones», dijo.

«En lugar de comprometerse con sensibilidad con las personas traicionadas de Ladakh, el BJP y sus minions de medios/redes sociales están involucrados en su loguez habitual y buscando una oportunidad para ordeñar la indignación de Ladakh y establecer puntajes con oponentes políticos«Khera alegó en una publicación en X.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente