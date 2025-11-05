Violando el Código de Ética, MKD Legal Eko Patrio Inactivo durante 4 Meses

Jacarta – Casa del Tribunal de Honor (MKD) RPD RI impuso sanciones en forma de desactivación de miembros de la RPD RI de la facción del Partido del Mandato Nacional (PAN), Eko Hendro Purnomo o Eco Patrio durante cuatro meses.

Las sanciones fueron leídas directamente por el vicepresidente del MKD de la Cámara de Representantes, Adang Daradjatun, en la audiencia de decisión ética en la sala de audiencias del MKD de la Cámara de Representantes, Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Adang dijo Eko Patrio desactivado porque se demostró que era una violación código de ética como miembro de la RPD.

«Declarar que el acusado IV Eko Hendro Purnomo ha violado el código de ética de la Cámara de Representantes. Condenar a Eko Hendro Purnomo a estar inactivo durante cuatro meses», dijo Adang.

Adang dijo que la sentencia entró en vigor desde el momento en que se leyó la decisión del MKD hoy.

«Lo que se calcula a partir de la desactivación en cuestión es según la decisión del PPD del PAN», dijo.

Anteriormente se informó que el Tribunal Honorario del Consejo (MKD) celebró una audiencia de decisión ética sobre cinco miembros de la RPD RI que previamente habían sido suspendidos por cada partido.

Los cinco miembros de la RPD se encuentran ahora en estado inactivo. Se trata de Adies Kadir, Surya Utama (Uya Kuya), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Ahmad Sahroni y Nafa Urbach.

La sesión se celebró en la sala de audiencias del MKD de la RPD de RI el miércoles 5 de noviembre de 2025. La sesión estuvo presidida directamente por el presidente del MKD de la RPD de RI, Nazaruddin Dek Gam.

Nazaruddin Dek Gam dijo que su partido había llevado a cabo una investigación del caso contra los cinco miembros de la RPD que habían sido discapacitados.

«El Tribunal Honorario del Consejo ha llevado a cabo un examen del caso que involucra al acusado 1, el hermano Adies Kadir, el acusado 2 Nafa Urbach, el acusado 3 Surya Utama, el acusado 4 Eko Hendro Purnomo, el acusado 5 Ahmad Sahroni», dijo Dek Gam en la sala del tribunal.

«Y el tribunal honorario del consejo leyó la denuncia del denunciante, leyó las declaraciones de los testigos, escuchó el testimonio de los expertos y examinó las pruebas del denunciante y del acusado», continuó.