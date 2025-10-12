Violación en grupo en Durgapur: las internas no deberían aventurarse a salir tarde por la noche, dice CM







En medio de la creciente ira por el caso de violación en grupo en Durgapur, en Bengala Occidental, la oposición Partido Bharatiya Janata (BJP) y el Congreso realizó protestas el domingo en varios lugares del estado, informó la agencia de noticias PTI. Los partidos de la oposición han exigido un castigo ejemplar para los acusados ​​de violar a una estudiante de medicina en Durgapur.

Otro partido de oposición, el BJP y el CPI(M), cuestionaron la situación del orden público en Bengala Occidental después de que saliera a la luz el presunto incidente y afirmaron que el estado no es seguro para las mujeres.

Destacando que nadie involucrado en la presunta violación en grupo de una estudiante de medicina en Durgapur se salvará, la Ministra Principal (CM) de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, instó a las internas, especialmente a las de fuera del estado, a seguir las reglas del albergue y no aventurarse a salir tarde por la noche, informó PTI.

BanerjeeLa declaración ha recibido reacciones negativas en todo el país. Si bien la seguridad de las mujeres en Bengala Occidental ha sido objeto de escrutinio desde la violación y asesinato de un médico en Calcuta el año pasado, la falta de seguridad de CM Banerjee ha planteado más dudas sobre la seguridad de las mujeres en el estado.

Mientras tanto, la policía de Bengala Occidental arrestó a tres personas, todas residentes de Durgapur, en relación con el caso de violación, informó PTI.

Al criticar a Banerjee, Sujan Chakraborty, miembro del comité central del CPI(M), dijo que al pedir a las estudiantes que no se aventuraran a salir por la noche, dejó claro que Bengala Occidental no es segura para las mujeres.

Chakraborty, ex PCI(M) Diputado del Lok Sabhadijo: «Al pedir a las estudiantes que no se aventuraran a salir por la noche, el primer ministro dejó claro que Calcuta, la ciudad más segura, o Durgapur, una ciudad segura, era una campaña de propaganda».

Y añadió: «Ella ha dejado claro que el estado ya no es seguro para las mujeres».

Mientras tanto, el BJP realizó una marcha de protesta y una sentada frente a la comisaría de Asansol Sur por el incidente, informó PTI.

El ex diputado del BJP Locket Chatterjee fue al hospital de Durgapur, donde el estudiante está recibiendo tratamiento. Sin embargo, el personal policial no permitió la entrada al alto líder del BJP.

El BJP también realizó una protesta frente al centro de la ciudad de Durgapur, una de las ciudades industriales más grandes de Bengala Occidental.

Las mujeres miembros del Partido del Congreso también visitaron el hospital, exigiendo que se les permitiera hablar con las autoridades.

Mientras tanto, el presidente del Frente de Izquierda, Biman Bose, ha exigido la pena capital para los declarados culpables en el caso.

Al señalar el consejo del CM a las mujeres internas en los albergues sobre aventurarse fuera durante la noche, el presidente de la unidad de Bengala Occidental del BJP, Samik Bhattacharya, dijo que esto es una «admisión» de que «no hay ley ni orden» en el estado.

(Con aportes de PTI)





