Violación en grupo de estudiantes de medicina de Durgapur: la policía arresta a los cinco acusados







Dos personas más fueron arrestadas el lunes en relación con la presunta violación en grupo de una estudiante de medicina de 23 años en Durgapur, Bengala Occidental, elevando a cinco el número total de arrestos en el caso, informó el DCP de la COMISNERADO PROLICE DE ASANSOL-DURGAPUdijo Abhishek Gupta.

La estudiante de segundo año de una facultad de medicina privada en Durgapur, oriunda de Jaleswar, en el distrito de Balasore de Odisha, fue presuntamente violada en grupo el viernes por la noche cuando salía del campus universitario con un amigo para cenar.

Los tres acusados ​​arrestados anteriormente fueron presentados ante el Tribunal Subdivisional de Durgapur el domingo y puestos bajo custodia policial durante 10 días.

