Violación de la familia del paciente, el médico Priguna se le exigió 12 años de prisión.

Bandung, Viva – Fiscal El fiscal del fiscal de Java West Java High exige al acusado doctor Priguna Anugrah Pratama con una sentencia de 12 años de prisión en el caso de violación de tres víctimas en el Hospital Hascukin (RSHS) Bandung.

El Jefe de la Oficina del Fiscal de Java Occidental, Sri Nurcahyawijaya, dijo que el fiscal acusó al acusado del Artículo 6C, Artículo 15 Párrafo (1) Carta B, C, E y Artículo 16 Párrafo (1) de la ley Número 12 de 2022 Con respecto a la violencia sexual (TPKS).

«En el juicio, el fiscal había leído la acusación. La amenaza de una sentencia de 12 años de prisión y una multa de Rp300 millones», dijo Cahya en Bandung el jueves.

Looks de PPDS No Doctor Who violó a la familia del paciente en el edificio RSHS Bandung

Cahya dijo que la audiencia inaugural celebrada en el Tribunal de Distrito de Bandung tuvo lugar con la agenda de leer la acusación.

Agregó que el juicio se celebró en privado porque el caso estaba relacionado con Inmoral.

«Debido a que esta es una audiencia inmoral, se mantiene cerrada», dijo.

Durante el juicio, el acusado Priguna y su abogado planearon no presentar una excepción o un memorando de objeciones a la acusación del fiscal.

Según él, el panel de jueces del Tribunal de Distrito de Bandung (PN) continuó brindando una oportunidad para que el acusado presente una excepción.

«De la información que transmití, aunque no fue presentada, pero el panel de jueces le dio la oportunidad. (Testigos) más tarde en el juicio, porque todavía es para el beneficio de la prueba», dijo Cahya.

Anteriormente, Priguna había sido detenida por la policía desde el 23 de marzo de 2025. La detención se llevó a cabo después de que la familia de la víctima informó la presunta violación experimentada por la víctima con las iniciales FH, que luego vigilaba a su padre que fue tratado en RSHS.

Se sabe que Priguna es médico de anestesia residente de PPDS Facultad de Medicina, Universidad Padjadjaran. (Hormiga)