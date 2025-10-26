Vino G Bastian se convierte en un fotógrafo atormentado por la culpa en el obturador de la película

Jacarta – Después del éxito de Kang Solah de Kang Mak, esta vez lanzaron película La última se titula Shutter, una obra que no sólo promete un suspense aterrador, sino que también presenta una crítica social relevante a la realidad actual.

La película Shutter es una nueva versión de películas de terror Leyenda tailandesa de Banjong Pisanthanakun. El director Herwin Novianto dirige esta versión indonesia, que combina elementos de terror psicológico, lo sobrenatural y cuestiones sociales. Como resultado, Shutter se convierte en algo más que un simple espectáculo de terror, sino en un medio para reflexionar sobre la justicia y el trauma. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

La historia de Shutter se centra en Darwin (interpretado por Vino G. Bastian), un joven fotógrafo. La vida de Darwin cambió drásticamente después de que él y su novia, Pia (Anya Geraldine), se vieran involucrados en un trágico accidente en una carretera desierta. Se topan con una mujer misteriosa. Ese oscuro acontecimiento fue el comienzo de una pesadilla sin fin.

Poco después de este incidente, Darwin comenzó a ver sombras extrañas en cada fotografía que tomaba. La misma figura femenina seguía apareciendo, mirando fijamente desde detrás de la oscuridad. Intrigada, Pia finalmente descubrió un hecho sorprendente: esta figura no era sólo un espíritu curioso, sino una víctima de crímenes pasados, especialmente abuso de poder en el campus.

La búsqueda de Pia descubre un oscuro secreto que Darwin ha estado ocultando. Estos secretos incluyen cuestiones de acoso sexual en el campus, desigualdad de género y mecanismos de denuncia débiles que a menudo resultan en que las víctimas opten por permanecer en silencio. Resulta que el terror que enfrentan no solo proviene del mundo sobrenatural, sino también de sentimientos no resueltos de culpa e injusticia.

Shutter no sólo presenta horror visual y emocional, sino que también transmite un mensaje importante para hacer del campus un lugar seguro para toda la comunidad académica. Esta película lanza la campaña #SafespaceForAll, un esfuerzo por recordarle al público que el acoso sexual es un problema sistémico que debe superarse juntos.

Frederica, productora de Falcon Pictures, enfatizó que Shutter ofrece dos capas de experiencia para la audiencia.

«A primera vista, se trata de una película de terror apasionante. Pero detrás de eso, Shutter encierra un mensaje sobre la justicia y el coraje para hablar. Queremos que el público no sólo tenga miedo, sino que también se conmueva y piense», dijo Frederica.