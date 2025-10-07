Vinnie Hacker, Kodansha lanzó el primer manga creado por los Estados Unidos ‘The Escape’

KodanshaEl histórico editor japonés detrás de los puntos de referencia del manga global «Akira«» Attack on Titan «y» Sailor Moon «, está expandiendo su alcance creativo con»El escape«,» El primer manga creado por Estados Unidos de la compañía.

El nuevo título está coescrito por Hacker de Vinnie y Shakira Pressley, con obras de arte del artista de manga Hiroto Oishi.

«The Escape» se lanza digitalmente el 8 de octubre en la plataforma Comic Days de Kodansha en Japón y en todo el mundo en Kmanga, donde estará disponible para leer de forma gratuita en el lanzamiento. La historia sigue a Enkei, un prisionero atrapado en un brutal mundo subterráneo donde los cautivos luchan hasta la muerte. Aturdido por la culpa por las vidas que ha tomado, la negativa de Enkei a matar nuevamente desencadena una cadena de revelaciones que podrían traerle redención, o destruirlo.

Para Hacker, «The Escape» representa otra evolución en una carrera multifacética que abarca la moda, los juegos y el entretenimiento. Recientemente repitió su papel de Slur/Kei Uzuki en «Sakamoto Days Parte 2», la continuación de la adaptación de anime de Netflix. La primera entrega pasó 10 semanas consecutivas en la lista global de TV Top 10 (no inglés) de Netflix, estableciendo un registro para la audiencia más alta de la plataforma para un anime. El recientemente firmado con WME para representación.

Controlado para el lanzamiento, un trailer animado se estrenará en los canales de YouTube, Instagram y Tiktok de Hacker.

Para Kodansha, fundada en 1909, «The Escape» marca un paso significativo en su estrategia continua para expandirse más allá de Japón y abrazar a los creadores de los mercados globales. La medida sigue la de la compañía 2023 Despliaje de KmangaUna aplicación de serialización digital diseñada para entregar títulos de Kodansha directamente a los lectores en inglés sin el retraso tradicional entre los lanzamientos japoneses y en el extranjero.

A principios de este año, Kodansha también se unió a Netflix, Lionsgate y Sega como socio fundador en la nueva plataforma de licencias de Robloxlo que permite a los titulares de derechos registrar y licenciar su IP directamente a los creadores. La asociación incorpora las propiedades de Kodansha, incluidas «Blue Lock» y «That Time I Be Reencarnated como un limo» en el ecosistema de Roblox, parte del esfuerzo más amplio del editor para expandir sus marcas de manga y anime en espacios interactivos.

Mira el trailer de «The Escape» aquí: