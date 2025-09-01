Vinilon revela tecnología de desarrollo de infraestructura nacional sostenible

Yakarta, Viva – Vinilon Group se compromete a proporcionar diversas soluciones integradas de sistemas de tuberías, que van desde agua limpia hasta saneamiento y infraestructura subterráneo. Uno de ellos es con la tecnología Pipa Vinilon Krah, que está diseñado para respaldar métodos de desarrollo modernos, como tuberías de Jacking y Multi -Utilidad (MUT).

La tecnología fue exhibida por Vinilon Group cuando participó en Indo Water Expo & Forum 2025, la exposición de la industria del agua más grande en Indonesia que tuvo lugar del 13 al 15 de agosto en Jiexpo Kemayoran, Yakarta.

«Nuestra participación en Indo Water Expo & Forum 2025 es parte de un compromiso a largo plazo para apoyar el desarrollo de la infraestructura nacional sostenible. Queremos demostrar que la tubería de Vinilon Krah puede ser una solución para apoyar el desarrollo de infraestructura en Indonesia «, dijo Edward Pryadi, director del proyecto de ventas de Vinilon Group, citado a partir de su declaración, lunes 1 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el director de desarrollo del área estratégica de la Dirección General del Ministerio de Obras Públicas de Cipta Karya, Rozali Indra, explicó la importancia de la aplicación de la tecnología MUT en la creación de un estándar de ciudad verde inclusivo y ecológico.

«La infraestructura urbana inteligente y moderna solo se puede realizar mediante la aplicación de la tecnología apropiada», dijo.

Se espera que la aplicación de MUT integre varias redes de utilidad, desde agua limpia hasta fibra óptica, en una ruta centralizada segura y eficiente. Esto no solo organizará la ciudad para que sea más ordenado, sino que también minimizará el riesgo de interrupción durante el mantenimiento y desarrollo de la red en el futuro.

La participación de Vinilon Group en Indo Water Expo & Forum 2025 es una prueba clara de la contribución de la Compañía para apoyar el desarrollo de infraestructura sostenible. Al presentar soluciones modernas de tuberías como la tubería de Vinilon Krah, se espera que fomente la creación de infraestructura urbana que sea más resistente, eficiente y ecológica para el pueblo indonesio en el futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=h3cqbiq-qys