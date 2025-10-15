Vinilo de lujo Rocky Horror Picture Show: Cómpralo en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

«El Espectáculo de imágenes de terror de Rocky”está recibiendo el tratamiento de oro.

Para celebrar el 50 aniversario del clásico de culto, Ode Records ha reeditado la banda sonora original de la película como Edición de lujo de vinilo rojo sobre dorado de 180 g.alojado en una pesada chaqueta de lámina dorada. El lanzamiento para coleccionistas incluye una funda interior de nuevo diseño, fotografías de producción nunca antes vistas y extractos del diario del productor Richard Hartley, que ofrecen a los fanáticos un vistazo poco común detrás de la cortina de una de las creaciones más subversivas del cine.

The Rocky Horror Picture Show (banda sonora original de la película) – Vinilo rojo/dorado del 50.º aniversario

La reedición llega en medio de un resurgimiento cultural en toda regla de “Rocky Horror”. Durante el mes pasado, Los Ángeles organizó una serie de eventos de celebración y una restauración 4K HDR llegó a los cines.

Adaptada del musical teatral de 1973 de Richard O’Brien, la película de 1975 rompió las convenciones con sus personajes extravagantes, actuaciones que cambian de género y una banda sonora de himno de rock. Sus proyecciones interactivas de medianoche, completas con sombras, vestuario y llamadas del público, transformaron la asistencia al cine en arte escénico y aseguraron su estatus como el estreno teatral de mayor duración en la historia.

“Cuando se estrenó en Broadway hace un cuarto de siglo, Variedad describió de manera sucinta y colorida ‘The Rocky Horror Show’ como ‘una presentación musical estridente y llamativa de pseudociencia y entretenimiento porno ambisexual’. Suena divertido, ¿no?’” Variedad crítico de cine charles isherwood recordó en su reseña de la adaptación cinematográfica de 2000. «Veinticinco años después, el resurgimiento de Christopher Ashley de la estridente y estridente presentación musical de pseudociencia y entretenimiento porno ambisexual de O’Brien sigue siendo muy divertido, pero no es probable que ponga nervioso al alcalde Rudolph Giuliani. Hoy en día, el musical casi califica como entretenimiento familiar saludable».

