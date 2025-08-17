Vinfast recibió una inyección de RP24 billones, listo para aumentar la producción de autos eléctricos

VietnamViva – Compañía de automóviles eléctricos de Vietnam, VinfastNuevamente recibió un gran apoyo de su fundador, Pham Nhat Vuong. Preparó un fondo adicional de alrededor de 1.52 mil millones de dólares estadounidenses o aproximadamente RP24 billones para fortalecer el negocio Vinfast.

Leer también: Mostrando 11 autos eléctricos, este stand es el título en Giias 2025



El truco es crear una nueva compañía llamada Novatech Research and Development JSC (Novatech). La compañía se formó específicamente para acomodar los resultados de la investigación y el desarrollo (I + D) que había sido completado por VIFAST. Más tarde, las acciones de Novatech se venderán por completo a Pham Nhat Vuong.

Reportado Viva Automotive de Revisión de inversión de VietnamDomingo 17 de agosto de 2025, con este esquema, Vinfast aún puede usar los derechos de autor y la tecnología de los resultados de la investigación, ya que se volverá a alquilar a la empresa matriz. Por lo tanto, la actividad de producción de los automóviles eléctricos Vinfast no será perturbada.

Leer también: Indonesia está lista para ser el jugador principal de la movilidad verde



Mientras tanto, JSC Vinfast Trading and Production (VFTP) Compañía matriz continuará operando normalmente. Siguen siendo el gerente principal de la producción de automóviles eléctricos y se encargarán de la investigación de nuevos productos en el futuro.

Este paso se considera una forma de apoyo serio del fundador para garantizar que Vinfast pueda continuar desarrollándose a largo plazo. Pham Nhat Vuong es conocido por inyectar fondos activamente en esta empresa, tanto en forma de capital directo como a través de otras estrategias.

Leer también: Este auto eléctrico hace un pangling en Giias 2025



En términos de ventas, Vinfast muestra un rendimiento bastante fuerte. En julio de 2025, la compañía logró enviar más de 11 mil autos eléctricos a los consumidores en Vietnam. Si se calcula de enero a julio de 2025, las ventas totales llegaron a 79 mil unidades. Esta cifra muestra que el mercado interno es bastante entusiasta por dar la bienvenida a los automóviles eléctricos hechos en locales.

Además, Vinfast también se expande agresivamente Internacional. Acababan de abrir una nueva fábrica en India, una mayor capacidad de producción en la provincia de Ha Tinh, Vietnam, y comenzaron a ingresar al mercado de Medio Oriente a través de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Con la adición de grandes fondos de Pham Nhat Vuong, Vinfast espera fortalecer su posición no solo en Vietnam, sino también en el mercado global. Este soporte también es una señal de que Vinfast quiere competir con los fabricantes de automóviles eléctricos grandes como Tesla, BYD o Hyundai.

En el futuro, el éxito de Vinfast dependerá en gran medida de su capacidad para mantener la calidad del producto, expandir la red de servicios después de las ventas y continuará presentando nuevas tecnologías que se adapten a las necesidades de los consumidores.