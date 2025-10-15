VinFast difícil de vender, precios de Hyundai y detener la extorsión

Jacarta – El martes 14 de octubre de 2025, Viva Automotriz está de regreso con las noticias más candentes que se están discutiendo actualmente. Del comportamiento de las ventas de coches eléctricos VinFastúltima lista de precios hyundaia que la policía tome medidas firmes contra extorsiónaquí está el artículo más popular ¡Hoy debes leer para mantenerte actualizado!

1. Esta cantidad de autos VinFast se venden en Indonesia, el resto todavía está inactivo

VinFast importó 15.168 unidades de coches eléctricos a Indonesia hasta septiembre de 2025, pero solo se vendieron 2.628 unidades a los consumidores, siendo el VF 3 y el VF e34 los modelos más vendidos, aunque la mayoría de ellos eran para taxis. La baja absorción del mercado, sólo el 17 por ciento, muestra un gran desafío para VinFast a la hora de atraer el interés de los consumidores individuales en Indonesia. Leer más.

2. Precios de Hyundai en octubre de 2025: lista completa desde Stargazer hasta Ioniq 6, a partir de 258 millones de IDR

Hyundai ofrece una variedad de modelos que van desde Rp. 258 millones de Stargazer por Rp. 1.220 millones de Ioniq 6, destacando el Stargazer Cartenz X y el Ioniq 5 N gracias a su diseño deportivo y tecnología avanzada. SUV como Creta, Tucson y Palisade, así como el monovolumen premium Staria, fortalecen la posición de Hyundai como líder en los segmentos de vehículos familiares y eléctricos. Leer más.

3. Policía: No más extorsión en los servicios de tráfico

El jefe del cuerpo de policía, inspector general Agus Suryonugroho, enfatizó la tolerancia cero con los gravámenes ilegales en los servicios de tránsito y enfatizó la importancia de la integridad de los oficiales y la transformación digital a través del sistema ETLE. Esta reforma tiene como objetivo crear servicios públicos transparentes, y la ETLE se convertirá en la columna vertebral de la aplicación de la ley basada en tecnología desde 2018. Lea en su totalidad.