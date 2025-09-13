Vince Vaughn revela talento oculto para el croon

Quién sabía Vince Vaughn ¿Podría llevar una melodía? Resulta que el actor ha estado cantando justo debajo de nuestras narices durante años, desde la irónica portada de Alanis Morissette que entregó en «la pasantía» hasta su interpretación mida de «All the Gold in California» en la película «Arkansas», pero no fue hasta «Easy’s Waltz» que se hizo claro que Vaughn podría haber sido un cantante en otra vida.

«Easy’s Waltz» es como una ventana a esa vida, y tal vez un suspiro de alivio de que la estrella de los «Swingers» tomara un camino diferente, ya que ciertamente lo ha tenido más fácil de lo que su personaje intenta mantener su carrera como acto de cabaret. Vaughn interpreta a Lew Evans, cuyos amigos lo llaman «fácil». Es como un Dean Martin relajado que nunca fue descubierto, a pesar de las apariciones regulares en uno de los lugares más antiguos en descomposición de Las Vegas, donde se acerca sexualmente a los estándares no convencionales de los 80 como «contra todas las probabilidades» y «Quiero bailar con alguien», antes de abrir el techo con su versión de Ultravox «Vienna».

Hay una versión de este tipo que podría apoyar fácilmente a otra de las comedias descaradas de Vaughn Bro. En cambio, como creador «verdadero detective» Nic Pizzolatto Ve fácil en su bellamente escrito que dirige el debut de la dirección, sirve como una figura más trágica: fundamentada, leal y honorable para una falla, el hombre tiene talento, así como una tendencia al auto-sabotaje. ¿De qué otra forma describir la forma en que ha estado arrastrando a su hermano menor no bueno Sam (Simon Rex), que empeña el preciado anillo de Easy a sus espaldas y desvía el éxito de su hermano?

Un primo discreto para las películas de los años 80 como «Tierna Mercies» y «The Fabulous Baker Boys», en la que los patéticos músicos de mediana edad rodanan el desagüe de su propia existencia, «Easy’s Waltz» es un drama independiente de personajes del tipo que lanzó la carrera como actor de Vaughn. Al ver a Vaughn encarnarse fácil durante un precario momento de oportunidad de tardías tardías, también recordé a «Bob le Flambeur», en el que el jugador francés incorregible tropieza a casa desde los juegos de póker de la trastienda al amanecer y deja una moneda en la máquina tragamonedas detrás de la puerta de su propio apartamento. En el caso de Easy, nunca arriesga lo suficiente como para ganar en grande, pero eso también lo protege de perder todo.

Películas como esta no iluminan exactamente la taquilla, pero se quedan con la gente lo suficiente como para verlas. Años antes, Fácil causó ese tipo de impresión en Mickey Albano de Al Pacino, una personalidad local de Louche que reserva talento para el Casino Wynn. Mickey tiene poder, pero lo más importante es que tiene sabor, y cuando atrapa una de las actuaciones de Easy en un momento en que el cantante está vertiendo un poco de su alma en el programa, llama fácil y ofrece su oportunidad que el cantante nunca pensó que vendría: ¿cómo le gustaría tocar el Wynn?

En este punto, ya hemos visto las malas noticias que su hermano Sam puede ser, a través de una de esas escenas inteligentes de pizzolatto-clásico, esta ambientada en una tienda de empeño en la franja, que revela volúmenes sobre la personalidad y las relaciones pasadas de sus personajes. Ahora Sam interviene como Gerente de Easy, poniendo en peligro el trato incluso antes de que se firmara (en una extraña coincidencia, Sam se había llevado unas noches antes con Lucy, la misma joven mujer que Mickey trajo al programa de su hermano, interpretado por Kate Mara). Easy tiene secretos propios, ya que cuando dirige el contrato por un viejo conocido (Cobie Smulders), un abogado que podría haber sido su compañero de vida si las cosas hubieran salido de manera diferente, aunque la mayoría de esos detalles están ubicados entre líneas.

El arreglo entre Mickey y Easy se adapta a los dos, y sentimos que el hombre mayor está viviendo algún tipo de emoción vicaria que abrió puertas por su nuevo acto agradecido. Easy pertenece a una vez anterior (simplemente no lo llames boomer) y honestamente no se da cuenta del momento viral que está teniendo cuando alguien registra su versión de «Silent Running» de Mike y la mecánica y lo publica en línea. De repente, Mickey le ofrece la oportunidad de tocar el escenario principal, que establece los instintos más codiciosos de Sam en Overdrive. No solo está jugando con fuego al ver a Lucy a la espalda de Mickey, sino que eclosiona un esquema para robar y revender los códigos QR de los cupones de casino.

Las piezas del guión de Pizzolatto no encajan del todo, pero la forma general es clara. Ha mapeado un dilema de Faustian además de una tragedia griega moderna, en la que fácil debe elegir entre las dos cosas que más quiere: una carrera de canto y salvar a su hermano, siendo este último una responsabilidad que nadie le pidió que se asuste. Pizzolatto resulta ser fuerte con los actores, obteniendo grandes actuaciones de todos, incluso Rex, un cañón suelto cuyo papel en «Red Rocket» creó oportunidades mucho más allá de sus habilidades. Pacino no ha sido tan bueno desde «Once Upon A Time in Hollywood».

A medida que la película termina, Pizzolatto revela algunas ideas existenciales duras lo suficientemente personales como para pasar por la taquigrafía dura que tales películas tan a menudo sirven. Se siente como una indulgencia darle a fácil un concierto climático en el que casi todas las personas importantes en su vida están presentes, todos menos su madre, que hace una aparición más temprana en un devastador cameo de una sola escena de Mary Steenburgen. Aún así, hay algo conmovedor en la creencia del hombre de que la música puede unir a las personas.