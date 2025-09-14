Vince Neil dice que tuvo un derrame cerebral que retrasó la residencia de Motley Crue

Multicia Comenzó una residencia en Las Vegas el viernes por la noche que se suponía que comenzaría en marzo pasado, y cantante Vince Neil Ahora ha revelado la razón del retraso de seis meses: sufrió un derrame cerebral debilitante la Navidad pasada y posteriormente ha tenido que aprender a caminar nuevamente, y mucho menos rockear nuevamente.

En un Entrevista con el columnista de Review-Journal de Las Vegas John Katsilometes Publicado el viernes, Neil dijo que tuvo el golpe mientras dormía la noche de Navidad de 2024 y se despertó a la mañana siguiente al darse cuenta de que «todo mi lado izquierdo salió». Desde entonces, el cantante de 64 años dijo: «Tuve que aprender a caminar nuevamente, y eso fue difícil. Los médicos dijeron que no creían que pudiera volver al escenario nuevamente. Voy, ‘No, no, lo haré. Mira y mira'».

Motley Crue inició lo que ahora será una residencia de 10 espectáculos en Dolby Live en Park MGM el viernes por la noche, con conciertos que continuarán allí hasta el 3 de octubre.

Cuando se anunció por primera vez la residencia como pospuesta por primera vez en la primavera, la razón dada fue más vaga: que Neil tuvo que someterse a «un procedimiento médico requerido». E incluso en entrevistas recientes otorgadas para promover la reanudación de la residencia, otros miembros de la banda eran cautelosos sobre lo que sucedió exactamente, antes de que Neil mismo dejara salir al gato de la bolsa.

En un Entrevista con Los Angeles Times Publicado el jueves, bajista Nikki Sixx Hablé sobre los problemas de salud y las preocupaciones de Neil que los fanáticos habían planteado después de ver al cantante regresar al escenario con un show en solitario a principios de agosto. Sixx no especificó que Neil haya tenido un derrame cerebral, pero estaba claro que era un problema grave.

«Necesitaba tiempo para sanar, y ha estado trabajando muy duro», dijo Sixx al Times. «Se puede decir que está trabajando en la resistencia, y mucha gente dice:» Oh, hombre, no está pateando el culo como solía hacerlo «, pero se necesita mucho coraje para que un médico te diga que probablemente nunca volverán al escenario y luchar contra eso. Si tiene algunos momentos imperfectos aquí y allá, están borrados a medida que los días van con la recopilación».

Neil le dijo al periódico Las Vegas sobre hacer fisioterapia con la ayuda de su novia en su rancho de 30 acres durante muchos meses este año.

«Pasé de personas que me llevaban al baño, porque no podía caminar yo mismo, finalmente a una silla de ruedas», dijo el cantante. «Me gradué a un caminante, y luego tuve un bastón. Ahora no necesito nada. Pero es como un trabajo de tiempo completo volver a donde te sientas bien de nuevo … … tarda un tiempo en hacer que tu cerebro comience a mover las piernas, para que hagan lo que tu cerebro quiere hacer. Intentas caminar pero no sale bien».

Neil dijo que estaba «90-95% de regreso a donde estaba antes, y que será genial».

Ambas entrevistas antes mencionadas, Neil’s con el La Revista de Las Vegas-Journal y Sixx’s con Los Angeles Times, también tienen sus sujetos que se dirigen a la separación de la banda con el ex guitarrista Mick Mars en 2022 y las doloridas sentimientos y demandas que han salido de eso. Entre las contenciones de Marte, cuando se hizo público, acerca de ser despedido fue que la banda había confiado en las grabaciones en conciertos durante años.

«No, nunca hicimos eso, nunca», dijo Neil en su entrevista, sosteniendo que Mars «era el único en cinta, porque seguía jodidos cosas, así que lo teníamos en cinta … cuando comenzó a salir en una extraña tangente, nuestro tipo de sonido simplemente lo apagó y encendió la cinta».

Escribe que cuando Neil regresó al escenario con su banda en solitario en Boston el 2 de agosto, algunos de los fanáticos del cantante «aplaudieron el tan esperado regreso de Neil», mientras que otros en el Fandom de Crue «estaban preocupados por su apariencia relativamente lenta en los videos del programa». Se canceló un concierto en solitario posterior. Con todos estos factores en mente, los clips de la apertura de Las Vegas obviamente están siendo muy analizados en los foros de fanáticos de Motley Crue.

«Voy a superar lo mejor que pueda», dijo Neil al periódico Las Vegas sobre la residencia.

El grupo tiene una nueva compilación, «Desde el principio», que incluye material desde el comienzo de su carrera en un dúo reciente con Dolly Parton en el venerable «Home Sweet Home».