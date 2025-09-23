Vince está muerto, Billy Burke sale en el trailer de la temporada 4

CBS no hará que los espectadores esperen hasta el estreno del 17 de octubre para descubrir quién sobrevivió al incendio masivo sobre «Campo de fuego. » El martes, el primer trailer de la temporada 4 reveló que Vince (Billy Burke) murió en el edificio en llamas con el que terminó el final, mientras que Sharon (Diane Farr) y Walter (Jeff Fahey) sobrevivieron, y Bode (Max Thieriot) aparentemente tuvieron que ser encerrados en el camión para salvarlo también.

En el trailer, Jake (Jordan Calloway) no permitirá que Bode vuelva a correr; Él grita: «Nunca perdonaré esto».

Después del fuego, el trailer corta a Bode dando un elogio en el funeral de su padre. «Voy a pasar el resto de mi carrera protegiendo la ciudad de mi padre, la estación de mi padre y la misión de mi padre», dice. Más tarde, se revela que siente que eso significa él Debería ser jefe de batallón, diciéndole a Jake (quien, más calificado, quiere el papel): «Es mi derecho de nacimiento».

Los creadores del programa se abrieron sobre la decisión de matar a Vince, diciendo Tvinsids que en un programa sobre los bomberos, se sintió «sincero para el trabajo que hacen estas personas» para tener una muerte.

«La temporada pasada fue sobre el legado: Vince lidió con el legado de su padre y lo usó como una lente para ver cuál era su relación con Bode. Y mientras estábamos hablando del final de la temporada, sentimos que lo que realmente iba a sacudir el programa y sacudir a nuestros personajes de la mejor manera posible y obligarlos a realmente reafirmar dónde estaban y lo que estaban haciendo este tipo de pérdida», dijo Tony Phelan. «Y al mismo tiempo, queremos ser muy respetuosos con el personaje de Vince, de lo importante que es para el programa, y ​​lo importante que fue Billy como presencia en el programa. Por lo tanto, la pérdida de Vince va a hacer eco durante toda la temporada, y vamos a ver a nuestros bomberos más jóvenes que realmente tienen que comenzar a luchar con crecer y lo que es el siguiente paso».

En otro lugar, el trailer previsece a una afligida Sharon que le dice a los 42 que están suspendidos del servicio activo y el regreso de Audrey (Leven Rambin); Además, Gabriela (Stephanie Arcila) le dice a Bode que todavía lo ama. Aunque de vuelta para el estreno, Arcila está saliendo de la serie después del episodio.

Ganador del Emmy Shawn hatosy También se une esta temporada y se puede ver brevemente visitando a los bomberos en el trailer. Él retratará a un nuevo personaje que ayuda a los bomberos a lidiar con la pérdida.

Mira el trailer a continuación: