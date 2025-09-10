Vimeo se adquirirá por $ 1.38 mil millones en efectivo al doblar cucharas

Vimeo Se está volviendo privado: la plataforma de video, en un momento un aspirante a competidor de YouTube, ha acordado ser adquirido por la empresa tecnológica europea Cucharas de flexiónen un acuerdo en efectivo valorado en aproximadamente $ 1.38 mil millones.

Bending Spoons, con sede en Milán, Italia, ha adquirido una serie de negocios de tecnología digital, incluidas Evernote, Issuu, Meetup, Remini, Streamyard, Splice y Wetransfer. La compañía afirma que sus productos son utilizados actualmente por más de 300 millones de personas cada mes.

Se espera que la adquisición de Vimeo de Supon, que fue aprobada por unanimidad por la junta directiva de Vimeo, cierre en el cuarto trimestre de 2025, sujeto a la aprobación de los accionistas de Vimeo y las condiciones de cierre habituales y las aprobaciones regulatorias. Una vez que se cierre la transacción, Vimeo se convertirá en una empresa privada y sus acciones ya no se incluirán en ninguna bolsa de valores públicas.

«Después de una revisión disciplinada de alternativas estratégicas, la junta determinó por unanimidad que esta transacción en efectivo ofrece un valor convincente y cierto a los accionistas de Vimeo y posiciona a la compañía para acelerar su hoja de ruta estratégica como parte de las cucharas de flexión», dijo Glenn H. Schiffman, presidente de Vimeo. «Estamos seguros de que son el socio adecuado a largo plazo para nuestros clientes, empleados y marca».

Luca Ferrari, directora ejecutiva y cofundadora de Bending Spoons, comentó: «Vimeo es una marca pionera en el espacio de video, sirve a una comunidad global y apasionada de creadores y empresas. A las cucharas de flexión, adquirimos empresas con la expectativa de poseer y operarlos indefinidamente, y esperamos que se reinguren el máximo de Vimeo a medida que alcanzamos las nuevas alturas juntos». »

Ferrari agregó que doblar cucharas planea «hacer inversiones ambiciosas» en el negocio de Vimeo en los EE. UU. Y otros «mercados prioritarios» y «todas las áreas clave del negocio, que abarcan tanto las ofertas creador como las empresas».

El CEO de Vimeo, Philip Moyer, un ex ejecutivo de Google que se unió a la compañía el año pasadodijo: «Declaración de cucharas tiene un tremendo respeto por el equipo de Vimeo, nuestros clientes y la comunidad creadora a la que servimos. Luca y su equipo están comprometidos a expandir nuestro producto en todos los segmentos: auto-servicio, transmisión de Ott/Vimeo y la empresa de Vimeo. Estamos entusiasmados con esta asociación, lo que creemos que no haremos un mayor enfoque para nuestro equipo y los clientes continuamos a nuestra misión global a la misión más innovadora y en el que confían en el mundo de los videos y los videos en el mundo y los que confían en el mundo de los videos y los videos en el mundo. negocios. «

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Vimeo recibirán $ 7.85 por acción en efectivo por cada acción del capital social Vimeo que poseen. El precio de compra por acción representa una prima del 91% sobre el precio promedio de las acciones ponderado por volumen de 60 días de Vimeo a partir del cierre del mercado el 9 de septiembre de 2025.