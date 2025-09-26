Vilnius Film Fund abre para negocios en Lituania

Un lugar de filmación favorecido para sesiones extranjeras como «Cosas más extrañas«» Sisi «y» Star City «, Vilnius, Lituania’s Capital ahora tiene un nuevo esquema financiero para impulsar aún más las actividades de filmación y coproducción. Esta semana, el Ayuntamiento de Vilnius tiene un lanzar el lanzamiento del primer fondo de la ciudad en el país, el Fondo de Cine Vilnius, dotado con un presupuesto de € 100,000 ($ 116,700).

La financiación, limitada a 30,000 € ($ 35,000) por proyecto, se asignará a las películas documentales, animadas y de larga duración por cineastas lituanas y extranjeras. La primera ronda del apoyo se anunciará a finales de este año.

«Nos complace dar otro paso importante para promover la imagen de Vilnius como una ciudad creativa, abierta y amigable con las películas», dijo Simona Bieliūnė, vicaldea del municipio de la ciudad de Vilnius.

Agregó: «La capital lituana ha estado apoyando la educación cinematográfica, las actividades de la academia de cine, los principales festivales de cine y los proyectos desde hace algún tiempo. El Fondo de Cine Vilnius complementa perfectamente el modelo de financiación cinematográfica existente y se convierte en una plataforma para atraer nuevas ideas y fortalecer la identidad cultural de la ciudad a través de proyectos de producción cinematográfica».

«Esta iniciativa es importante en muchos niveles», agregó Jurate Pazikaite, comisionado de cine y jefe de la oficina de cine de Vilnius. «Primero, el enfoque es destacar producciones que mejoran la visibilidad de Vilnius. Durante el [selection process]Se prestará especial atención a los criterios de participación de la ciudad. Entre ellos está el papel de Vilnius en la historia de la película, la inclusión de creadores locales y profesionales del cine que trabajan en la ciudad, así como los beneficios económicos más amplios para Vilna. Creo que esto es crucial para fortalecer la imagen de la ciudad y fomentar el crecimiento económico «.

«Además, el mayor énfasis se pondrá en las coproducciones. Esto crea oportunidades para desarrollar conexiones entre los cineastas lituanos e internacionales, posicionando a Vilnius como un centro regional para las coproducciones. Tales iniciativas ayudan a aumentar la visibilidad de la ciudad en la industria cinematográfica global mientras atraen nuevos proyectos y fondos».

La productora lituana de alto perfil, Marija Razguté de M Films, acreditada por «The Visitor» de Vytautas Katkus, que empacó al mejor director en Karlovy, también está satisfecho con este «paso más» tomado por las autoridades locales. «Aunque el presupuesto es modesto, la iniciativa envía una fuerte señal de compromiso con la industria del cine y los objetivos con el objetivo de la fortaleza de la fortaleza. Si se implementa bien, podría convertirse en una herramienta clave para atraer socios, impulsar la visibilidad de Vilnius y complementar nuestra financiación nacional de cine ”, dijo.

Lituania, el más grande de los tres estados bálticos, con 2.9 millones de habitantes, Lituania se ha convertido gradualmente en un centro de producción vibrante desde el lanzamiento en 2014 del incentivo fiscal de la película local, limitado al 30% de un presupuesto de producción. Vilnius en particular, el hogar de más del 90% de la industria cinematográfica del país, ha proporcionado su rica mezcla arquitectónica como antecedentes de numerosas producciones, como «Stranger Things 4», el drama noruego de la Segunda Guerra Mundial «NR 24», que actualmente se reproduce en Netflix, y el sátira de Disney+ Suecia «Whiskey on the Rocks».

“A principios de este verano, Vilnius también fue anfitrión de los disparos finales del Televisión de Sony Pictures–Apple TV+ Serie «Star City» y se transformó en Austria del siglo XVIII para una serie de televisión alemana, lituana y letona sobre la familia de Wa Mozart «, según Pazikaite.» Estamos orgullosos de que en 2025 solo en 2025, los cineastas de los Estados Unidos, Alemania, Ucrania, Israel, Dinamarca, Suecia, Noruega, Polandia, Latvia y Estonia tienen Chosen Vilnuse, su filming, su lugar » dicho.

La vecina Estonia y Letonia ya tienen sus propios fondos de cine regionales.