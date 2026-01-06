Villa Albertine y Unifrance presentan una selección de cine joven francés

El título de la Semana de la Crítica de Cannes de Pauline Loquès, “Nino”, la película de la Berlinale ambientada en los Juegos Olímpicos de 2024 de Valentine Cadic “Ese verano en París” y la película inaugural del Festival de Cine de Cannes de Amélie Bonnin “Leave One Day” son parte de la programación de la undécima edición del programa Joven Cine Francés.

La iniciativa –organizada conjuntamente por Villa Albertinael programa de residencia francés con sede en Nueva York, y Unifranciala organización francesa de promoción de contenidos cinematográficos y televisivos: presenta a cineastas franceses emergentes al público de Estados Unidos y Canadá.

Después de una pausa en 2025, la edición de este año contará con seis títulos que aún no han asegurado Estados Unidos.

distribución y estará disponible para reserva en salas de cine de autor y sociedades cinematográficas estadounidenses.

y festivales, así como universidades e instituciones culturales.

Los aspectos más destacados previstos incluyen el drama romántico lleno de música “Leave One Day”, protagonizado por la famosa cantante francesa Juliette Armanet junto a Bastien Bouillon; “Nino” (en la foto), premiada en Deauville y protagonizada por Théodore Pellerin (“Lurker”) como un joven que se enfrenta a un importante desafío médico y emprende un viaje por París; y “Ese verano en París”, que sigue a una joven normanda que viaja a la bulliciosa capital francesa para asistir a los Juegos Olímpicos.

«Estamos encantados de apoyar a las generaciones más jóvenes de talento francés ofreciéndoles visibilidad en los Estados Unidos y al mismo tiempo apoyando la programación de los teatros de autor y de las instituciones culturales estadounidenses», dijeron Villa Albertine y Unifrance en una declaración conjunta. Agregaron: «Esta iniciativa fomenta un intercambio significativo con el público estadounidense, brindándoles una perspectiva convincente sobre temas contemporáneos».

Fundada en 1949 y con sede en París, Unifrance tiene oficinas en Estados Unidos, China y Japón;

reúne a más de 1.000 profesionales del sector cinematográfico y televisivo francés, entre productores, artistas, agentes de talentos y sociedades de ventas. Villa Albertine, una institución de la Embajada de Francia en los EE. UU., se creó para acelerar las colaboraciones entre organizaciones francesas y estadounidenses a través de residencias personalizadas, experiencias inmersivas de networking, subvenciones y conexiones con el público.

En el marco de la colaboración con Villa Albertine, Unifrance supervisa las reservas de películas, las colaboraciones institucionales y la logística de los cineastas visitantes. La agencia francesa de promoción cinematográfica y televisiva también prepara la 31ª edición del festival Rendez-Vous with French Cinema de Nueva York, presentado en colaboración con Film at Lincoln Center, que se celebrará del 5 al 15 de marzo.

Aquí tenéis la programación del 11º Cine Joven Francés:

“Affection Affection”, Alexia Walther, Maxime Matray (Estreno mundial en Locarno)

“La chica de la nieve”, Louise Hémon (Estreno mundial en la Quincena de Realizadores de Cannes)

“Leave One Day”, Amélie Bonnin (estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes)

“Nino”, Pauline Loquès (Estreno mundial en la Semana de la Crítica de Cannes)

“Ese verano en París”, Valentine Cadic (Estreno mundial en la Berlinale)

“Zorros salvajes”, Valéry Carnoy (Estreno mundial en la Quincena de Realizadores de Cannes)