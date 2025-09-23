Vile, que mujer tiene el corazón para tirar a su bebé que acaba de nacer del segundo piso, así que solo esta madre

Yakarta, Viva – Los residentes de North Cipete, South Yakarta, se sorprendieron por el sonido del llanto bebé que viene del interior de las alcantarillas.

Quien hubiera pensado, la pobre niña resultó remoto por su propia madre biológica poco después de haber nacido en el baño kos Él ocupó.

Investigue una calibración, el incidente fue el lunes por la mañana, 22 de septiembre de 2025. Cuando se revisó, la pequeña niña de Otu estaba empapada en el canal de agua. El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, el comisionado de policía Murodih dijo que el descubrimiento comenzó con la sospecha de un residente llamado Dodi Irawan (38).

«Su esposa está cocinando y escuchando el sonido del llanto del bebé. Cuando se revisó, realmente hay un bebé en la alcantarilla. El testigo inmediatamente levantó al bebé y lo llevó a la partera para los primeros auxilios», dijo Murodih, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

No hace mucho, la policía encontró hechos sorprendentes. Otro testigo dijo que el bebé supuestamente fue abandonado del segundo piso de la pensión del perpetrador. Luego, la Unidad PPA de la policía del metro del sur de Yakarta finalmente se movió rápidamente.

TS, la madre, asegurada. A partir de los resultados del examen inicial, TS afirmó entrar en pánico después de dar a luz solo en el baño. Esto fue revelado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Sur de Yakarta, la comisionada adjunta de la policía Citra Ayu.

«Esa mañana sintió acidez estomacal, entró en el baño, sangraba, luego el bebé nació en el inodoro. Debido al pánico, envolvió en un bolsillo y lo tiró», dijo Citra.

Aunque se ha asegurado, el estado legal de TS todavía está en profundidad. La policía evalúa sus condiciones físicas y mentales no han sido estables para que no sean examinados más. Mientras tanto, la niña está ahora bajo la supervisión del Hospital Regional Kebayoran Baru.

«Priorizamos primero la recuperación. El motivo se explorará después de que la persona en cuestión esté mejor preparada», dijo Citra.