Vikram Sakhuja eligió presidente de Mrucci, Dhruba Mukherjee llamado Vicepresidente







El Consejo de Usuarios de Investigación de Medios (MRUCI) ha elegido Vikram Sakhuja, socio y director de Madison World, como su nuevo presidente, y Dhruba Mukherjee, CEO de ABP Pvt. Ltd., como Vicepresidente.

Fundada en 1994, MRUCI se dedica a entregar investigaciones de medios precisas, oportunas y relevantes en todas las plataformas. Es mejor conocido por administrar la Encuesta de lectores indios (IRS).

Los anuncios se hicieron durante la 31a Junta General Anual (AGM) de MRUCI celebrada el lunes, seguido de una reunión de la junta.

El consejo también anunció que Shashidhar Sinha asumirá el cargo de nuevo presidente del Comité Técnico del IRS.

Vikram Sakhuja sucede a Shailesh Gupta, director de tiempo de Jagran Prakashan Ltd., quien se desempeñó como presidente por dos períodos consecutivos de 2023 a 2025.

Mientras entregaba el manto, Shailesh Gupta dijo: «La aprobación de la junta del piloto marca un hito significativo para la encuesta de lectores indios. Al comenzar con un metro y dos estados, estamos asegurando la prudencia financiera al crear una confianza operativa. El aprendizaje de esta fase guiará a los lanzamientos nacionales, entregando un sistema de medición de lectura robusta y creíble que la industria impresa de la impresión. y extiende mis mejores deseos al Sr. Vikram Sakhuja y a la nueva junta «.

Vikram Sakhuja en su voto de agradecimiento declaró: «Agradezco al Sr. Shailesh Gupta por su liderazgo y orientación. Me siento profundamente honrado de asumir el papel de presidente de MRUCI y agradezco a la Junta por poner su confianza en mí. Nuestro esfuerzo es restaurar el IRS como el estándar de oro en la investigación de lectores y la encuesta más creíble en el país».

Vikram Sakhuja, socio y director de Madison World es un miembro respetado de la fraternidad de marketing y medios de comunicación de la India. A lo largo de sus 38 años de carrera, ha sido el CEO global de Maxus WW, una compañía GroupM; El CEO de Groupm South Asia y CEO de Mindshare South Asia. También ha ocupado puestos de investigación de marketing, medios e investigación de mercado en P&G, Coca-Cola y Star TV.

Vikram ha servido en varias juntas/comités corporales de la industria, incluidos ASCI, ABC, RSCI, BARC, FICCI, ASSOCHAM, AAAI, los comités con ISA, INS e IBDF. Es el actual Presidente del Comité Técnico de BARC, miembro de la junta de ABC, copresidente del Subcomité de Pagos y Presidente de Pagos de Pagos y Club de AAAI. Ha sido votado constantemente como una de las personas más influyentes en los medios de comunicación indios por los tiempos económicos.

Dhruba Mukherjee, CEO, ABP Pvt. Ltd. Pic/LinkedIn

Mientras que el nuevo vicepresidente Dhruba Mukherjee, CEO, ABP Pvt. Ltd. se había unido a la organización en 1997 y subió a través de las filas de un aprendiz de gestión a CEO durante su carrera en ABP, que abarcaba más de dos décadas. Ha manejado las responsabilidades en la gestión de marcas, el desarrollo de la audiencia, las ventas de anuncios y las funciones de producción antes de asumir el cargo de CEO.

Nacido y criado en Kolkata, es un B.com (Hons) de St. Xavier’s College, Calcuta; MBA de IISW y BM bajo la Universidad de Calcuta y ex alumno de la London School of Economics & Political Science. También se graduó del Programa de Liderazgo Ejecutivo Senior de la Harvard Business School. Los viajes, la comida y los deportes son algunas de las cosas que lo excitan más allá de sus áreas de interés en el trabajo.

Tres nuevos miembros también se han unido a la Junta de Gobernadores de MRUCI-

Navaneeth LV, CEO, THG Publishing Pvt. Limitado.

Surinder Chawla, Presidente, Respuesta, Bennett, Coleman & Co. Ltd.

UPULI NA, Presidente Estrategia – South Asia, WPP Media





