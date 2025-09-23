Vikram Sakhuja eligió al presidente de Mrucci; Dhruba Mukherjee llamado Vicepresidente







El Consejo de Usuarios de Investigación de Medios (MRUCI) anunció el lunes un nuevo liderazgo en su 31ª reunión general anual. Vikram Sakhuja, socio y director de Madison World, fue elegido por unánimemente presidente, mientras que Dhruba Mukherjee, CEO de ABP Pvt. Ltd., fue nombrado vicepresidente. Sakhuja sucede a Shailesh Gupta, director de tiempo completo de Jagran Prakashan Ltd., quien sirvió dos períodos consecutivos como presidente.

«La aprobación del piloto marca un hito para el Encuesta de lectores indios (IRS). Comenzando con un metro y dos estados garantiza una prudencia financiera al tiempo que crea confianza para un despliegue a nivel nacional, ofreciendo un sistema de medición de lectores robusto y creíble que la industria impresa merece ”. Gupta dijo mientras se entregaba en su discurso de aceptación, Sakhuja agradeció a Gupta por su liderazgo.

«Me siento profundamente honrado de asumir este papel. Nos esforzamos por restaurar el IRS como el estándar de oro en la investigación de lectores y la encuesta más creíble del país», dijo. La AGM también vio el nombramiento de cuatro nuevos miembros para la Junta de Gobernadores: Navaneeth LV (CEO, THG Publishing), Surinder Chawla (Presidente, Respuesta, Bennett, Coleman & Co. Ltd.), Shashidhar Sinha (Presidente Ejecutivo, MediaBrands India) y UPALI NAG (Strategio de Presidente – Souts ASIA, WPP Media).

Khuja, un IIT Delhi y el alumno de IIM Calcuta, ha desempeñado funciones de liderazgo en Maxus WW, Groupm y Mindshare, junto con períodos senior en P&G, Coca-Cola y Star TV. También sirve en varias juntas y comités corporales de la industria. Mukherjee, quien comenzó su carrera en ABP en 1997, aumentó a través de roles en la gestión de marcas, las ventas y la producción antes de convertirse en CEO.

Alumnus de St Xavier’s College, Kolkata y el programa de liderazgo de Harvard Business School, es conocido como un «calcután acérrimo». Fundada en 1994, MRUCI se dedica a ofrecer una investigación de medios precisa y eficiente en todas las plataformas.

