Vikram Microprocesador de 32 bits: todo para saber sobre el chip local de la India







En el semicon 2025 en Nueva Delhi, el Ministro de la Unión It Ashwini Vaishnaw Presentó el primer chip hecho en la India al primer ministro Narendra Modi el martes. Ashwini Vaishnaw presentó el procesador Vikram de 32 bits y los chips de prueba de cuatro proyectos aprobados a PM Modi para marcar la prominencia de la India en la industria de semiconductores.

El Semicon India 2025 organizado en Nueva Delhi fue inaugurado por PM Modi. Junto con el Primer Ministro, CM Rekha Gupta y la Ministro de Comercio e Industria de la Unión, Jitin Prasada, también estuvieron presentes en el Semicon India 2025.

Ashwini Vaishnaw, mientras se dirige al Semicon India 2025afirmó que, «Hace solo unos años, nos conocimos por primera vez para hacer un nuevo comienzo impulsado por la visión de nuestro primer ministro; lanzamos la Misión de Semiconductores de India …» En un corto período de 3.5 años, tenemos el mundo mirando a India con confianza. Hoy, la construcción de cinco unidades de semiconductores está sucediendo a un ritmo rápido … Acabamos de presentar el primer chip «hecho en la India» a PM Modi … «, dijo Vaishnaw.

El Ministro de TI de la Unión agregó además que, «estamos viviendo en tiempos sin precedentes; la agitación de política global ha creado una gran incertidumbre. En estos tiempos turbulentos, la India es un faro de estabilidad y crecimiento. En estos tiempos inciertos, debe venir a la India porque nuestras políticas son estables», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Vikram es el primer microprocesador de 32 bits totalmente indígena de la India, que ha sido desarrollado por el laboratorio de semiconductores de ISRO y calificado para su uso en condiciones de vehículos de lanzamiento duros.

Los semiconductores están en el centro de la tecnología moderna. Papelan sistemas críticos en atención médica, transporte, comunicación, defensa y espacio. A medida que el mundo se vuelve más digital y automatizado, los semiconductores se han vuelto críticos para la seguridad económica y la independencia estratégica.

En solo cuatro años, desde el comienzo de la Misión de Semiconductores de la India (ISM) en 2021, India ha realizado su viaje de semiconductores de concepto a realidad, informó ANI. Para lograr esta ambición, el gobierno propuso un esquema de incentivos vinculados (PLI) de producción de 76,000 millones de rupias, con aproximadamente 65,000 millones de rupias ya cometidos. El 28 de agosto, el viaje de semiconductores de la India alcanzó un hito significativo con el establecimiento de una de las primeras instalaciones de línea piloto de la Asamblea de Semiconductores y Test (OSAT) de extremo a extremo del país en Sanand, Gujarat.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, también se espera que la compañía de semiconductores CG-SEMI despliegue el primer chip ‘Made in India` de esta instalación piloto. Ya sea que sea diseño, embalaje o fabricación, nosotros, como nación, estamos dando forma a nuestros sueños en todos estos aspectos fundamentales para ser autosuficientes.

A través del esquema de incentivos vinculados (DLI) de diseño, se han sancionado 23 proyectos de diseño de chips para apoyar a las nuevas empresas e innovadores. Empresas como Vervesemi Microelectronics están creando chips avanzados para defensa, aeroespacial, vehículos eléctricos y sistemas de energía, lo que demuestra que India ya no es solo un consumidor sino un creador.

A principios de junio de 2023, el Ministerio de TI aprobó la primera propuesta para establecer una unidad de semiconductores en Sanand con la aprobación del gobierno indio.

Además, el gobierno también ha aprobado 10 proyectos de fabricación de semiconductores con una inversión acumulativa de más de Rs 1.60 lakh crore en seis estados: Gujarat, Assam, Uttar Pradesh, PunjabOdisha y Andhra Pradesh.

El evento Semicon India 2025 tiene como objetivo catalizar el creciente ecosistema de semiconductores de la India y posicionar al país como un centro global para el diseño de chips, la fabricación y el desarrollo de la tecnología.

(Con entradas de ANI)





