Vikings vs. Browns TV, transmisión en vivo y horario de inicio

El NFL Continúa su programa de divulgación internacional el domingo cuando la liga presenta su 40º juego de temporada regular en Londres, Inglaterra. Esta vez, el Cleveland Browns figuran como el equipo de «casa» en el estado de la arte de seis años de Londres, 62,850 asientos Estadio Tottenham HotspurCuando se enfrentan al Vikingos de Minnesota ¿Quién jugará en el extranjero por segunda semana consecutiva?

Los vikingos fueron bordado por los Pittsburgh Steelers La semana pasada en el primer juego oficial de la NFL jugado en Dublín, Irlanda, 24-21. El NFLSin embargo, ha estado jugando juegos de temporada regular en Londres desde el 28 de octubre de 2007Cuando el Gigantes de Nueva York asumió el Miami Dolphins en el estadio Wembley. (El Gigantes ganó, 13-10.)

Con el Vikingos vs. Marrones enfrentamiento como el primero de los tres juegos en Londres este año, 2025 traerá el total de NFL Juegos de Londres a 42. El Vikingos También jugó en Londres la temporada pasadaderrotando al Jets de Nueva York allá. El Marrones Por última vez, trajo su marca de «fútbol americano» a Londres en 2017.

El juego también marcará solo el 18º choque entre el Vikingos y MarronesEn una serie que se remonta a 1965. En la era de la pre-superpresuradora, ambos Marrones y Vikingos Jugó en lo que entonces era el equipo 14 NFL, que solo un año después Aceptaría fusionarse con la Liga Americana de Fútbol Americana.

Pero en 1965, el Browns ganó 11 juegos mientras pierde solo tres para ganar el NFL División Este, solo para perder ante los ganadores de la División Oeste. Packers de Green Bay En el juego de campeonato de la NFL. Uno de los Marrones Las pérdidas de la temporada regular llegaron al Vikingos27-17 el 31 de octubre. En general, los vikingos tienen ganó 12 de los 17 Reuniones anteriores.

Para el Marrones En 2025, el juego de Londres verá el debut inicial de la NFL de Quarterback Dillon Gabrielquien se hace cargo de la banca Joe Flaccoy se convierte en el primer graduado de un hawaii Escuela secundaria pública para comenzar un juego de la NFL como mariscal de campo.

Cómo ver el juego de Vikings vs. Browns London

La última incursión de la NFL en el mercado de Londres para un juego de temporada regular comienza a las 2:30 pm de verano británico en Londres. Como con la mayoría de los juegos internacionales de la NFL, Eso significa un comienzo brillante y temprano Para los fanáticos que quieren ver el juego en Estados Unidos.

Inicio para el Vikingos vs. Marrones El juego está programado para las 9:30 a.m. hora del este para los espectadores en los Estados Unidos, o a las 6:30 a.m. para los fanáticos en la zona horaria del Pacífico, el domingo 5 de octubre.

El juego será llevado en vivo por la televisión por cable por el NFL Red, con veterano Locutor de juego por juego Kenny Albert -Quien a los 32 años y contando es el locutor de la NFL más antiguo en Fox Sports, que lo presta a la red de la NFL para el juego de Londres del domingo, llamando a la acción.

Jubilado, Tres veces apoyador de Pro Bowl para el Jets de Nueva York y Santos de Nueva Orleans Jonathan Vilma estará en el stand con Albert proporcionando análisis en el juego del enfrentamiento de Vikings-Browns.

Opciones de transmisión en vivo y televisión local

Los espectadores en los mercados locales de Minnesota y Cleveland que no tienen acceso a NFL Network podrán ver el transmitido en estaciones de televisión por aire KMSP (Fox 9) en Minneapolis, y Wews (ABC 5) en Cleveland, Ohio.

Para ver el juego en línea a través de la transmisión en vivo, los fanáticos requerirán una suscripción pagada al La propia plataforma de transmisión de la NFL. NFL+.

Otros servicios de transmisión «exagerados», que requieren suscripciones pagas más caras, como Como Directv, Hulu Plus Live TV y Fubo también lleva el NFL Red, haciendo que el juego esté disponible por transmisión en vivo a través de esas plataformas también.