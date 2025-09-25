Vikings vinculados al comercio de Alvin Kamara para reemplazar a Aaron Jones

El Vikingos de Minnesota ahora tengo que considerar un delito en gran medida ausente comenzar a correr Aaron Jones En 2025, ya que actualmente reside en IR con una lesión en los isquiotibiales.

Minnesota planeó bien para esta posibilidad al operar por Jordan Masón y luego encerrarlo en un contrato de valor de dos años en $ 10.5 millones total. Eso ya ha pagado dividendos y continuará haciéndolo, ya que Mason es un bruiser entre los tacleados y usa defensas en el transcurso de los juegos.

Pero la ofensiva de los Vikings es sin un corredor dinámico que puede atrapar pases regularmente fuera del campo, lo que Mason nunca ha hecho en su carrera, y que es importante en una ofensiva dirigida por cualquier mariscal de campo de segundo año JJ McCarthy o veterano Carson Wentz.

McCarthy ha jugado un trimestre de calidad en dos juegos, mientras que Wentz es el tipo de callador de señales a quien los Vikings entrenador Kevin O’Connell Debe lograr limitar las obras imprudentes y las pérdidas de balón que inevitablemente siguen: Wentz ha lanzado 67 intercepciones En 99 juegos de carrera jugados.

Entonces, a pesar de la incorporación de Minnesota de Cam Akers y la elevación de Zavier Scott (no reclutado en 2023) a RB2 después de perder a Jones, y después Ty Chandler También golpearon IR con una lesión en la rodilla, los Vikings deberían estar en el mercado para un cambio de ritmo de espalda con la velocidad de borde que también puede hacer jugadas en el juego de pase.

Una opción potencial es Cámara de Alvin del sin victorias Santos de Nueva Orleansquien podría encontrarse en el bloque comercial antes del NFL Fecha límite del 4 de noviembre.

Alvin Kamara ya no tiene sentido como parte de la línea de tiempo de los Santos

Maurice Jones-Drew, un ex corredor estrella y analista actual de NFL.com, nombró a Kamara entre los cinco corredores que los equipos necesitados deben seguir de inmediato.

«El jugador de 30 años todavía aporta un gran valor como un corredor de doble amenaza que las defensas deben tener en cuenta en cada jugada». Jones-Drew escribió el jueves 25 de septiembre. «Los Saints están en modo de reconstrucción completa, muy bien podrían estar en el mercado de quarterback una vez más la próxima temporada baja, y necesitan tantos activos como puedan. y Libere un espacio para el límite «.

Kamara actualmente está jugando en un acuerdo de dos años $ 24.5 millones Eso lo mantiene bajo contrato a través de la campaña 2026.

Alvin Kamara puede ofrecer a los vikingos precisamente lo que la ofensiva necesita

Kamara es un bolero profesional cinco veces con casi 7,000 yardas por tierra y más de 4.800 yardas de recepción en el transcurso de su carrera de nueve años. También ha encontrado la zona de anotación 86 veces durante ese lapso.

Tiene un comienzo más lento esta temporada, particularmente como un recipiente de pase, con solo nueve recepciones para 47 yardas. Sin embargo, algo de eso es una función de lo mala que ha sido la ofensa de los Saints en todos los ámbitos.

Para el contexto, Kamara ha promediado casi exactamente 500 yardas de recepción en las tres temporadas anteriores (2022-24) junto con poco menos de 67 recepciones, y eso es a pesar de perder un promedio de tres concursos por año. Ese es precisamente el tipo de producción de la necesidad de los vikingos.

Y a pesar de que Kamara ha sido explícito porque quiere terminar su carrera en Nueva Orleans como jugador de un solo equipo, la posibilidad de unirse al ataque ofensivo dinámico de un contendiente potencial como Minnesota puede ser el tipo de situación en la que Kamara está dispuesta a hacer una excepción.