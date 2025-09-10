Vikings RB Aaron Jones envía un mensaje fuerte sobre el liderazgo de JJ McCarthy

JJ McCarthy Todavía tiene solo 22 años sin apenas experiencia como mariscal de campo de la NFL. Pero ciertamente no lo miró el lunes por la noche en Chicago.

McCarthy diseñó un regreso emocionante en su primer comienzo de la NFL, impresionando a compañeros de equipo con su equilibrio y madurez bajo presión, ya que representaba tres touchdowns en el cuarto trimestre del Vikingos ‘ 27-24 victoria sobre el rival Ositos.

«Él es diferente aquí», corriendo Vikings Aaron Jones dijo después del juegoseñalando su cabeza. «Es solo su mentalidad … Es un tipo especial. Tengo la suerte de tenerlo aquí».

La selección de primera ronda de 2024, que perdió toda su temporada de novato con una lágrima de menisco en su rodilla derecha, terminó 13 de 20 para 143 yardas por el aire para ir con 25 yardas por tierra.

McCarthy mostró su resolución en el cuarto trimestre

McCarthy mostró a su moxie en la segunda mitad, sacudiendo una selección de 74 yardas. Nashon Wright Eso puso a Chicago 17-6 a principios del tercer trimestre.

Algún tiempo después de eso, McCarthy ofreció un mensaje que se quedó con Jones.

«JJ se encuentra con el grupo, creo que fue después de uno de los tiempos de espera de la televisión o algo así, nos mira y dice: ‘¿Hay algún lugar que prefieran estar?'», Recordó Jones. «Todos estamos como, ‘Wow’. … teniendo ese sentido para motivarnos de esa manera, era especial «.

McCarthy fue casi impecable en el último cuarto, completando 6 de 8 pases para 87 yardas y un par de touchdowns, incluida una huelga de 27 yardas a Jones que le dio a Minnesota una ventaja de 20-17 con 9:46 restantes.

En la siguiente posesión, McCarthy agregó un touchdown propio, anotando en una carrera de 14 yardas para poner el 27-17.

Tan impresionante como fue la actuación de McCarthy, Nada al respecto parecía sorprender a sus compañeros.

«Le dije en el medio tiempo:» Nos vas a traer de vuelta para ganar este juego, y el aspecto en su ojo fue fantástico «, dijo el entrenador en jefe Kevin O’Connell. «Y lo mejor fue solo la creencia que sentí de ese equipo y, en última instancia, eso no se hace sin él en la segunda mitad».

McCarthy hace la historia en el regreso del comienzo

McCarthy se unió a Rare Company para liderar a los Vikings de regreso de un déficit de dos dígitos en el último cuarto de su debut en la NFL. Por ESPNEl último mariscal de campo en hacerlo fue Steve Young en 1985. Desde 1950, McCarthy es el único quarterback que lo hace en la carretera.

McCarthy también se convirtió en el primer jugador, punto, en dar cuenta de tres touchdowns en el cuarto trimestre de su debut en la NFL.

La capacidad de McCarthy para ganar, sin importar las circunstancias, sigue siendo evidente. Desde el segundo año de secundaria de McCarthy, su récord como mariscal de campo titular es un increíble 63-4. Eso, por supuesto, incluye un campeonato nacional para limitar su última temporada en Michigan.

Dijo el receptor estrella Justin Jefferson: «Sabíamos que tenía ese perro en él».