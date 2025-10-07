Vikings, JJ McCarthy se considera sobre la actualización de Carson Wentz

Durante tres semanas, Carson Wentz ¿El veterano firewall estaba protegiendo el Vikingos de Minnesota de empujar JJ McCarthy De vuelta a la acción demasiado pronto.

Lo hizo admirablemente, completando el 69% de sus pases para 759 yardas, cinco touchdowns y dos intercepciones en camino a un récord de 2-1 como titular que se dirige a la semana de descanso.

Wentz viene de un impresionante viaje ganador del juego donde completó el 9 de 9 de sus lanzamientos para 71 yardas, coronado por una conexión de touchdown de 12 yardas con Jordan Addison con 20 segundos restantes en la regulación para obtener una victoria por 21-17 sobre el Cleveland Browns.

Wentz impresionó, pero salió del juego con algunas preocupaciones de lesiones.

El lunes, el entrenador en jefe Kevin O’Connell dijo que Wentz regresó a casa del juego de Londres con dolor de hombro, un subproducto de un golpe que recibió en la primera mitad que lo retuvo por un momento antes de volver a la acción.

«Kevin O’Connell dijo que el QB Carson Wentz está siendo evaluado más a fondo con la lesión en el hombro sufrida en el juego de ayer». Alec Lewis de The Athletic. «Sonaba como si viniera bastante dolorido. Uno para ver».

JJ McCarthy enfrenta un posible rendimiento prematuro si Carson Wentz no puede jugar Semana 7 contra Eagles

Mientras McCarthy se está preparando para su regreso de un esguince de tobillo alto que sufrió en la Semana 2, podría haber más responsabilidad sobre él para estar listo antes de lo previsto si Wentz se ve obstaculizado.

O’Connell ha mantenido que no jugará a McCarthy hasta que esté completamente saludable, ya que su juego de pies equivale a no solo a su éxito sino también a protegerse.

McCarthy parece cercano, ya que estaba programado para regresar a la práctica y hacer ejercicios individuales el viernes pasado si no fuera por condiciones de lluvia en las instalaciones de práctica del equipo en Londres, Inglaterra.

El mariscal de campo de 22 años tendrá la semana de descanso para progresar antes de la llamada final de prepararlo para ser el titular de la Semana 7 del equipo contra el Filadelfia Eagles.

Sin embargo, suponga que McCarthy no está completamente saludable y Wentz no está disponible. O’Connell tendría que decidir si vale la pena el riesgo de reintegrar jugar a McCarthy o un pivote para el novato no reclutado Max Brosmerquien ha jugado 13 instantáneas esta temporada.

Otro escenario que enfrenta el Vikingos es en última instancia la decisión de quedarse con Wentz o un pivote de regreso a McCarthy. E incluso si McCarthy regresa, ¿cuánto tiempo estará su correa con el Vikingos ¿Listo para competir ahora?

Los vikingos van a buscar alma entrando en la semana 6 adiós

Mientras el Vikingos Escapó del Reino Unido con una victoria, ingresan al adiós con un récord de 3-2 y todavía están tratando de encontrar su identidad como equipo.

Las lesiones que han devastado la lista durante los primeros cinco juegos han dejado el Vikingos Es cierto que carece de una identidad concreta. O’Connell dijo que él y su personal buscarán respuestas durante la semana de descanso.

«Hemos sido bastante golpeados en algunos lugares críticos … así que tenemos que estar saludables y creo que tenemos que usar el tiempo como cuerpo técnico para descubrir cuál es la identidad del equipo de este año». O’Connell dijo después del juego de los Browns. «Ha sido difícil descubrir exactamente cómo se ve eso, al igual que ha sido un juego de juego, realmente en muchos sentidos el enfoque diario».