Vikings HC ofrece elogios efusivos para el receptor de ruptura

Saliendo de lo que fue una de las exhibiciones defensivas más enfáticas de cualquier equipo esta temporada, el Vikingos de Minnesota‘El enfoque se convertirá en la ofensiva, mientras el equipo mira hacia un combate contra Mike Tomlin y Aaron Rodgers‘ Pittsburgh Steelers el próximo domingo en la semana 4.

Una vez más, ex jugador ofensivo del año, Justin Jeffersonlidera al equipo en yardas receptor, con 200. Pero el segundo en el equipo con 13 atrapadas y 96 yardas es la ex selección de sexta ronda desde 2022, Jalen Nailor.

Nailor tuvo un año profesional en 2024, actuando como WR3 de los Vikings detrás de Jefferson y 2023 Picket Round Pick, Jordan Addisonacumulando 414 yardas y 6 touchdowns de 28 recepciones.

Y en lo que va del año está en camino de superar su propio trabajo, después de haber logrado anular casi la mitad de sus recepciones totales de la temporada pasada en los primeros tres juegos de 2025.

Sin embargo, los fanáticos de Nailor (y de hecho, sus muchos propietarios de fantasía) han estado nerviosos sobre cómo su tiempo de juego puede disminuirse ante el regreso de Addison en la Semana 4, ya que ahora ha cumplido la duración de su suspensión de 3 juegos, que la NFL le dio por violar la política de abuso de sustancias de la liga después de una Petición de culpabilidad relacionada con el DUI.

¿Cómo utilizará Kevin O’Connell su cuerpo receptivo en el futuro?

Cuando Kevin O’Connell habló con los medios de comunicación el martes, tuvo los elogios más importantes por la segunda anotación actual del equipo.

«Cada vez que enciendes la cinta, él está abierto». O’Connell dijo durante la disponibilidad de medios del martes, según el escritor de Vikings Beat, Will Ragatz.

Hubo algunos pensamientos persistentes que sugirieron que O’Connell pudiera favorecer a jugar Adam Thielen Como el hombre confiable y veterano tipo ranura junto con la explosión de Addison y Jefferson.

Pero, según Ragatz, parece que el entrenador en jefe de los Vikings podría estar planeando más una rotación de cuatro hombres.

«La forma en que lo veo es con Jordan (Addison) de regreso», dijo O’Connell el martes: «Realmente tenemos cuatro titulares en esa posición de receptor. Usaremos a esos tipos en consecuencia e intentaremos mantener a la gente fresca».

O’Connell considera que los vikingos tienen «cuatro entrantes» en el recipiente

Parece poco probable que el entrenador en jefe de cuarto año inicie activamente cuatro receptores en cualquier jugada dada, al menos de manera consistente durante la pelea de la próxima semana contra los Steelers, con un lugar probablemente reservado uno de los ala cerrada, TJ Hockenson o Josh Oliver.

Pero ciertamente implica que habrá una rotación activa entre Nailor y Thielen, y también quizás Addison, a medida que regrese al flujo de las cosas en lo que será su debut de temporada.

Tener cuatro titulares es ciertamente un buen problema, particularmente para un equipo cuyo grupo de posición se veía peligrosamente delgado en septiembre antes del comercio de Thielen.

Nailor ha sido una amenaza profunda impresionante a lo largo de su tiempo en Minnesota, y ahora con Addison de regreso para complementar Jefferson y compañía, será interesante ver si el juego ofensivo de los Vikings para marcar jugadas inteligentes y trucos inteligentes para que el ex hombre del estado de Michigan estatal sea aún más abierto.