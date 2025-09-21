Vikings anuncia una decisión importante sobre el futuro de JJ McCarthy.

El Vikingos de Minnesota se dirigió a un enfrentamiento con el Bengals de Cincinnati sin QB JJ McCarthy En la alineación, que planteó preguntas sobre si se uniría al equipo para su excursión de dos semanas a Europa para juegos consecutivos en el extranjero en las semanas 4 y 5.

Si McCarthy permaneciera atrás, significaría que el esguince del tobillo que sufrió en la Semana 2 contra el Atlanta Falcons Es lo suficientemente grave como para que no haya posibilidades de que el reclamador de señal de segundo año vuelva al campo antes de la semana 6.

Sin embargo, el equipo dejó NFL El informante Adam Schefter de ESPN Know el domingo 21 de septiembre, que McCarthy se unirá a sus compañeros de equipo en el Reino Unido, lo que significa que podría volver en el papel de QB1 antes de que Minnesota regrese a los Estados Unidos.

Después de hoy, Minnesota se convertirá en el primer equipo de la NFL en jugar dos juegos internacionales consecutivos en dos países diferentes, el próximo domingo contra los Steelers en Dublín y el domingo siguiente contra los Browns en Londres. Los vikingos QB JJ McCarthy, que está luchando contra un tobillo alto … – Adam Scha después (@adamscha después) 21 de septiembre de 2025

«Después de hoy, Minnesota se convertirá en el primer equipo de la NFL en jugar dos juegos internacionales consecutivos en dos países diferentes, el próximo domingo contra el Acero en Dublín, y el domingo siguiente contra el Marrones en Londres » Schefter informó a través de x. «Los vikingos QB JJ McCarthy, que está luchando contra un esguince de tobillo alto que se espera que lo dejen de lado durante las próximas dos o cuatro semanas, hará el viaje al extranjero».

JJ McCarthy’s Health Tending hacia arriba

El informe de Schefter es el último de una serie de buenas noticias sobre la salud de McCarthy.

Entrenador en jefe Kevin O’Connell Habló con los miembros de los medios el viernes y ofreció una actualización positiva sobre la lesión en el tobillo del mariscal de campo.

«Él pudo salir a la práctica y estar justo a mi lado mientras llamo a las obras de teatro a Carson [Wentz]. Y ese es el mejor desarrollo y diálogo en este a corto plazo en particular que podrá tener «. O’Connell dijo. «[He’s] Manejo de sus responsabilidades desde el punto de vista de rehabilitación, por lo que estamos un poco a través de la ola inicial de eso, reduciendo la hinchazón y esas cosas «.

O’Connell agregó que creía que McCarthy estaba fuera de su bota para caminar en situaciones normales y cotidianas a pesar de usarlo en el campo de práctica el viernes.

«Sé que estaba en [a walking boot] en el campo de la práctica como algo de precaución «, explicó O’Connell.» Creo [he’s out of the boot]ya sea en el edificio o caminar por el vestuario «.

JJ McCarthy ha luchado principalmente en los primeros 2 inicios de la NFL

McCarthy no fue genial en sus dos primeras aperturas, salvo por un magnífico cuarto trimestre contra el Bears de Chicago en Soldier Field en el primer partido de la temporada, en el que representó dos touchdowns por el aire y uno en el suelo.

Sin embargo, esos son los únicos tres touchdowns para el crédito de McCarthy en 2025 y los únicos tres que la ofensiva anotó en los dos primeros juegos. Los Vikings pusieron solo 12 puntos en sus otros siete cuartos de juego.

McCarthy es 24 de 41 para 301 yardas, dos touchdowns y tres ints con un récord de 1-1. Parte del problema ha sido una serie de lesiones en toda la línea ofensiva, incluidas las que mantuvieron el tackle izquierdo Christian Darrisaw Para ambos juegos, McCarthy comenzó y vio Center Ryan Kelly Deja la semana 2 contra los Falcons con una conmoción cerebral.

Pero aparte de las circunstancias de lesiones, McCarthy, de 22 años, necesita que se desarrollen instantáneas, ya que su desarrollo es crucial para los planes a largo plazo de Minnesota en el centro después de dejar Sam Darnold y Daniel Jones Parte en la agencia libre para comenzar los trabajos en otro lugar.

La defensa de los Vikings sigue siendo una de las más difíciles de la liga, y también tienen creadores de juego en todo el campo en la ofensiva. El quarterback es la pieza que falta, y Minnesota quiere que McCarthy sea la respuesta, aunque tendrá que ser Wentz durante al menos la Semana 3.