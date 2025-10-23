Vikings acusados ​​de exagerar la lesión de JJ McCarthy y enviarlo a la banca

Los Minnesota Vikings mantendrán al mariscal de campo de segundo año J.J. McCarthy fuera de la alineación titular por quinto juego consecutivo cuando el equipo se enfrente al Cargadores de Los Ángeles en “Thursday Night Football”, y un destacado médico deportivo señala falta en la jugada.

Entrenador en jefe de los vikingos Kevin O’Connell anunció el martes que Carson Wentz comenzará, novato no reclutado Max Brosmer será el QB2 y McCarthy volverá a servir como el tercer mariscal de campo/de emergencia.

El miércoles, el Dr. David J. Chao de Sirius XM y Fox Sports Radio afirmó que la decisión de O’Connell es una clara indicación de que los altos mandos de Minnesota están optando por sentar a McCarthy, a pesar de que está lo suficientemente sano para jugar.

“Prueba positiva de que [McCarthy] está lo suficientemente sano para jugar. No digo que esté al 100%, pero de ninguna manera. [O’Connell] De lo contrario, lo convertiría en QB de emergencia por segunda semana consecutiva”. Chao publicado en X. “Lo único que digo es [Patrick Mahomes] ganó un [Super Bowl] jugando con un esguince de tobillo, y ahora mismo JJ no está [Mahomes], lo que hace que esto sea una ‘decisión del entrenador’”.

JJ McCarthy ha estado fuera mucho tiempo considerando la relativa gravedad de su lesión en el tobillo

McCarthy se lesionó el tobillo contra el Halcones de Atlanta en la Semana 2, durante un partido jugado el 14 de septiembre. Por lo tanto, cuando los Vikings salgan al campo el jueves por la noche, el mariscal de campo de 22 años estará a casi seis semanas del esguince de tobillo.

No es del todo extraño que los equipos retengan a jugadores con esguinces graves de tobillo durante varias semanas, pero habrán pasado siete semanas completas antes de que Minnesota juegue el partido de vuelta. Leones de Detroit con diez días de descanso luego de su enfrentamiento del jueves por la noche contra los Chargers el 23 de octubre.

Muchos jugadores que sufren distensiones de tendones de la corva de moderadas a graves, o incluso huesos rotos, generalmente pueden regresar en ese período de tiempo, o algo parecido, lo que potencialmente es motivo de sorpresa con respecto a la situación del QB de los Vikings.

Wentz tiene marca de 2-2 en sus cuatro inicios esta temporada, lanzando para 1,072 yardas en un Tasa de finalización del 67 por ciento para cinco TD y cuatro INT. También está luchando contra una lesión en el hombro (izquierdo) que no permite lanzar. Mientras tanto, McCarthy tiene marca de 1-1 y ha lanzado para 301 yardas, dos TD y tres INTS con un 58,5 por ciento de aprobación este año.

Posibles socios comerciales de los Vikings para el mariscal de campo de los Falcons, Kirk Cousins

Si los Vikings pudieran iniciar a McCarthy y no lo hacen, eso plantea serias dudas sobre su futuro como mariscal de campo franquicia del equipo.

Varias entidades ya han planteado la posibilidad de que Minnesota pueda explorar un intercambio por Kirk Cousins de los Atlanta Falcons en las próximas semanas, antes de la fecha límite del 4 de noviembre para ejecutar dichas transacciones.

Hacerlo significaría esencialmente que los vikingos admitieran que cometieron dos errores graves al permitir que Sam Darnold salir para el Halcones Marinos de Seattle (5-2) y Daniel Jones parte hacia los Indianapolis Colts (6-1) en la agencia libre.

Quizás O’Connell y el gerente general Kwesi Adofo-Mensah detestamos hacerlo en este momento, ya que podría afectar la confianza de McCarthy en el futuro. Sin embargo, si McCarthy sabe que puede jugar ahora y el equipo no se lo permite, es posible que esas circunstancias ya estén produciendo un impacto negativo en la psique de McCarthy.

La forma en que los Vikings manejen las próximas semanas antes de la fecha límite de cambios será reveladora, particularmente si Wentz tiene problemas o sufre más lesiones contra los Chargers o Lions. Si Brosmer comienza sobre McCarthy y/o si Minnesota decide cambiar por un mariscal de campo veterano como Cousins, las cosas podrían ser mucho peores para McCarthy de lo que parecen actualmente.