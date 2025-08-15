Vikingos WR Jordan Addison sumido en ‘Conspiracy’ en medio de malas noticias

El Vikingos de Minnesota no tendrá receptor abierto Jordan Addison para los primeros tres juegos de la temporada Debido a una suspensión Después de que se declaró culpable de un cargo menor de «imprudente húmedo» derivado de una cita de DUI en julio de 2024, y eso ha llamado la atención.

Es significativo no solo para los vikingos sino también para el Jefes de Kansas City y su receptor ancho, Rashee Arroz. Rice se declaró culpable de múltiples delitos graves, pero aún no ha recibido su disciplina.

Toda la situación está provocando menciones anecdóticas de una posible «conspiración».

«El 17 de julio, el receptor de los Vikings, Jordan Addison, resolvió una cita de DUI declarando culpable de un menor cargo de delito menor, sin tiempo de cárcel». Mike Florio escribió Mike Foiry Talk el 14 de agosto. “El 17 de julio, el receptor de los Chiefs, Rashee Rice, se declaró culpable de un par de delitos graves que surgen de un accidente de carreras callejeras que fue capturado en video, y que causó múltiples lesiones. Él cumplirá 30 días y pasará cinco años en libertad condicional. Y estará en el campo durante al menos los primeros cuatro juegos de la temporada, porque su audiencia disciplinaria no sucederá hasta el 30 de septiembre.

«No tiene sentido. Y hace que se pregunte si alguien quiere que Rice esté disponible para un cuarteto de juegos de Kansas City de alto perfil para comenzar la temporada».

Jordan Addison merecía su suspensión, pero Rice básicamente esperar y comenzar la temporada me hace cuestionar cada parte del proceso disciplinario de la NFL. https://t.co/j0kmick2ml – Jason Harmon (@_jason_777) 14 de agosto de 2025

Florio notó que los Chiefs abren la temporada contra el Chargers de Los Ángeles en Brasil. Se enfrentan al actual campeón Filadelfia Eagles en la semana 2. Juegan el Gigantes de Nueva York en «Sunday Night Football» en la semana 3 y el Ravens de Baltimore en la semana 4.

Rice, un campeón del Super Bowl, también podría estar disponible contra el Jaguars de Jacksonville en la semana 5.

Los vikingos habrán recuperado a Addison para entonces. Aún así, los sentimientos en torno a la situación de Rice arrojan una luz diferente sobre la difícil situación en Minnesota.

Vikingos WR Jordan Addison sumido en la teoría de ‘conspiración’

Una fuente de la liga anónima consideró cómo Situación de arroz se ha manejado anormalmente, como lo hizo para Addison y los vikingos. Florio señaló que los detalles generalmente se resuelven en la semana 1. La fuente admitió que potencialmente sonaba como un «teórico de la conspiración», pero dijo: «Esto es extraño».

«Casi nunca ves a los jugadores ser suspendidos en temporada a menos que hicieran algo en temporada como una prueba de drogas o algo así», dijo la fuente, según Florio.

La sugerencia de Florio de potencial favoritismo por parte de la liga provocó críticas de fanáticos, que rechazó.

Se declaró culpable el 17 de julio. Los hechos no están en disputa. No hay razón para no resolver esto en la semana 1. Como mínimo, póngalo en licencia pagada y darle crédito por los juegos que pierde. https://t.co/qnw12dbovw – Profootballtalk (@ProfootballTalk) 15 de agosto de 2025

«En un momento en que muchos piensan que la liga favorece a los Chiefs, situaciones como esta no se convertirán en evidencia de lo contrario», escribió Florio. «En todo caso, parece que los Dominos han caído en una forma de garantizar que el arroz esté disponible para cuatro, y probablemente cinco juegos de alto perfil que se juegan en YouTube, CBS, NBC, Fox y ESPN/ABC».

Addison participó en programas MADD entre su arresto y la resolución de su caso. Además, ha sido dispuesto a aceptar cualquier castigo llegó a su camino.

Los vikingos también están lidiando con varios otros problemas en el receptor más allá de Addison.

‘Preocupación’ surge sobre los vikingos WR Jalen Nailor

Addison ha tenido un Campamento de entrenamiento fuerteedificio química con JJ McCarthylo que ofrece esperanza de que comenzará a correr cuando regrese en la semana 4. Pero el número 1 en exceso Justin Jefferson permanece marginado con una lesión en los isquiotibiales.

Además, el receptor No. 3 Jalen Nailor Salió de la práctica del jueves temprano con una lesión en la mano.

Entrenador en jefe Kevin O’Connell Actualizado el estado de Nailor. También actualizó la seguridad Josh Metellusquien recogió un problema de hombro durante la sesión.

Sigue habiendo «preocupación» por la lesión de Nailor.

«Sí, fue un día de mucho éxito para los #Vikings. McCarthy fue brillante, en su mayor parte». Darren Wolfson de KSTP publicó en X el 14 de agosto. «Pero mi mayor comida para llevar: preocupación definitiva por la lesión de la mano izquierda de WR Jalen Nailor».

Lewis también notó La profundidad de los vikingos en el receptor abierto «Warrants Convo» a la luz de las lesiones de Nailor y Jefferson y la inminente suspensión de Addison.