Vijay se reúne con las familias de las víctimas de la estampida de Karur y les asegura ayuda financiera







Actor-político vijay El lunes se reunió con las familias de las víctimas de la estampida de Karur en Mahabalipuram, cerca de aquí, un mes después del trágico incidente, dijo una fuente de Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK). Un total de 37 familias fueron llevadas desde Karur al lugar de la reunión, un complejo donde el grupo había reservado unas 50 habitaciones, dijo la fuente.

Fue una reunión a puerta cerrada. El líder los estaba reuniendo individualmente. Vijay aseguró a las familias apoyo monetario, además de para la educación, añadió la fuente. Hasta 41 personas perdieron la vida y más de 60 resultaron heridas en la estampida que se produjo en la reunión de TVK a la que asistió Vijay el 27 de septiembre.

Marco SOP: HC le dice a TN

El Tribunal Superior de Madrás ordenó el lunes al gobierno de Tamil Nadu que incriminara Procedimiento operativo estándar (SOP) dentro de los 10 días para la realización de eventos públicos, incluidos roadshows y mítines de partidos políticos en el estado.

El primer tribunal, compuesto por el presidente del Tribunal Supremo MM Shrivastava y el juez G Arul Murugan, dio la directiva mientras escuchaba un lote de peticiones en busca de diversas reparaciones. El Abogado General Adicional, J. Ravindran, informó al Tribunal que a ningún partido político se le permitirá realizar mítines o presentaciones itinerantes hasta que se elabore el SOP.

