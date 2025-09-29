Vijay se quedó dentro del vehículo de campaña, causando hacinamiento e inquietud: FIR







Actor-político Vijay, jefe de la Tamaga Vettri Kazhagam (TVK), Pené dentro de su vehículo de campaña durante un período prolongado en Velusamypuram el 27 de septiembre, lo que llevó al hacinamiento e inquietud entre la recopilación, ha declarado el primer informe de información (FIR) en la sonda de estampida de Tamil Nadu.

El número de muertos subió a 41 el lunes después de que una mujer de 60 años sucumbió a sus heridas en el hospital, informó la agencia de noticias PTI.

Al menos 60 personas también han sufrido heridos en el incidente.

Policía había aconsejado a Vijay que no visitara el hospital del gobierno para reunirse con las víctimas debido a la situación sensible de la ley y el orden, informó PTI, citando una fuente de TVK.

«Inicialmente, había planeado visitar a los heridos y consolarlos, pero se le informó que su presencia podría causar un mayor hacinamiento», dijo un líder principal de TVK.

La policía no ha registrado un caso contra el actor convertido en político, pero tres funcionarios de TVK de alto rango han sido nombrados en el FIR: el Secretario del Distrito Norte de Karur, Mathiazhagan, el Secretario General del Estado, Bussy Anand, y el Secretario General Adjunto Nirmal Kumar, informó PTI.

El lunes, el juez retirado Aruna Jagadeesan, quien dirige la comisión de investigación de un miembro establecida por el gobierno estatal en el Tamil nadu Stampede, continuó la sonda e interactuó con pacientes en el hospital del gobierno. Más tarde dijo que se presentaría un informe detallado una vez que se completara la investigación.

Los tres funcionarios del partido han sido reservados en virtud de las Secciones 105 (homicidio culpable que no equivale a asesinato), 110 (intento de cometer homicidio culpable), 125 (poniendo en peligro la vida de los demás) y 223 (desobediencia a la orden)

Según la policía, el lugar estrecho no pudo acomodar el gran número. La multitud se adelantó para echar un vistazo más de cerca Vijayconduciendo a la estampida. En el caos que siguió, la policía recurrió a una carga de Lathi para restaurar la orden, mientras que varios se desmayaron y fueron trasladados al Hospital del Gobierno de Karur.

El FIR dijo que la gente subió cobertizos de acero y árboles para una mejor vista. Cuando estos colapsaron, cayeron sobre la multitud de abajo, desencadenando la estampida mortal. Varios murieron de asfixia y lesiones de enamoramiento.

Ministro principal MK Stalin, quienes visitaron a las víctimas, anunciaron una compensación de Rs 10 lakh cada una para las familias de las víctimas y aseguró que se tomarían «medidas apropiadas» sobre la base de las hallazgos de la Comisión de la investigación. La protección policial en el hospital se ha intensificado.

Mientras tanto, el ex gobernador de Telangana, el Dr. Tamilisai Soundararajan, dijo que era poco probable que la investigación fuera imparcial ya que no examinaría los lapsos policiales.

«He estado en la administración. Puedo decir que el Investigación de la comisión No sería parcial porque ha habido un fracaso de inteligencia policial. La policía no tomó nota de los números de hinchazón en el lugar del rally ”, dijo en Chennai, y agregó que los oficiales superiores no habían visitado el lugar para regular a la multitud y que ningún oficial de policía había enfrentado la suspensión del incidente.

El líder de AIADMK expulsado, VK Sasikala, quien conoció a las familias afectadas, exigió una investigación de una agencia central.

«El poder se disparó en cuestión de minutos después de que concluyó la reunión, y cuando regresó, la gente ya había comenzado a apresurarse. La verdad surgirá solo cuando el asunto sea investigado a fondo por una agencia central», dijo.

