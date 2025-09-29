Vijay Rally Stampede Deaths: Toll en Stampede en Karur Rally de Vijay aumenta a 40







El peaje en la estampida en actor-politician Rally de Vijay En Karur el domingo subió a 40 después de que un hombre sucumbió a las lesiones en el hospital del gobierno, dijo el domingo un funcionario de salud. Según los funcionarios, la estampida estalló el sábado por la noche, alrededor de las 7.30 p.m., justo cuando Vijay se dirigía a los seguidores que se habían reunido en grandes cantidades por la tarde y esperaban horas para echar un vistazo al líder de Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK).

Vijay dijo que estaba roto y que estaba con un «dolor insoportable» después de la estampida que dejó a mujeres y niños muertos. Temprano en el día, el Secretario de Salud de Tamil Nadu, P Senthil Kumar, dijo que 39 personas, incluidos nueve niños, murieron y 67 personas estaban siendo tratadas como pacientes hospitalizados. «En este desafortunado incidente, se han reportado 39 muertes: 17 mujeres, 13 hombres, cuatro hijos varones y cinco hijos. El postmortem se ha realizado durante 30 (de 39 fallecidos) y los cuerpos han sido entregados a sus familias», dijo Senthil Kumar a los periodistas después de visitar a los pacientes en el GH.

Montados de zapatos y chappales, botellas de agua trituradas, banderas de fiesta desgarradas, trozos de ropa, postes rotos, pisotones de papel rociados de poppers de fiesta y una especie de basura sorprendente, en el lugar solo recordó el trágico incidente.

TVK mueve a Madras HC

El actor-político Vijay lideró el domingo el domingo Tribunal Superior de Madras Para ordenar CBI o el equipo de investigación especial sondea sobre la trágica muerte de 40 personas. Un grupo de defensores dirigido por el presidente del ala de los defensores de TVK, S Arivazhagan, fue a la residencia del juez M Dhandapani en Greenways Road aquí y hizo una mención.

Calzado y otras pertenencias de las personas que asistieron al mitin. Pic/PTI

En la alternativa, solicitaron al tribunal que iniciara los procedimientos de Suo Motu en el incidente (muerte de 40 personas debido a estampida). Según el funcionario del partido TVK, Nirmal Kumar, el juez pidió a los defensores que presentaran una petición y se llevará a cabo para una audiencia el lunes a las 2.15 p.m.

Rs 20 lakh de compensación

El presidente de TVK, Vijay, anunció el domingo una asistencia financiera de R20 lakh a las familias de aquellos que perdieron la vida en una estampida. También dijo que Rs 2 lakh se entregaría a aquellos que sufrieron heridas. Al expresar sus condolencias a las afligidas familias en una publicación en las redes sociales el domingo, Vijay dijo: «No es una gran cantidad para la pérdida que ha sufrido. Sé que su pérdida no puede ser reemplazada. Es una pérdida irreparable. Sin embargo, es mi deber de su lado en esta hora y compartir su dolor».

Agregó que rezaría por la rápida recuperación de los heridos y aseguró que sus hombres del partido brindarían todo el apoyo posible a quienes se someten a tratamiento en hospitales. Primer Ministro Narendra Modi También ha anunciado una ex-gratia de Rs 2 lakh de PMNRF para ser entregados a los parientes de cada fallecido en el desafortunado incidente. Los heridos recibirían Rs 50,00, dijo en una publicación en X.

Sonda ordenada

El viceministro principal, Udhayanidhi Stalin, dijo el domingo la comisión dirigida por el juez retirado Aruna Jagadeesan llegaría a Karur más tarde en el día para investigar el incidente de la estampida. Dijo Ministro principal MK Stalin Tomaría las medidas apropiadas basadas en el informe presentado por el panel. «La Comisión hablará con las personas afectadas y presentará su informe. Según sus recomendaciones, el CM tomará medidas adecuadas», dijo Udhayanidhi a los periodistas. El Diputado CM dijo que se han desplegado más de 345 médicos y enfermeras de los distritos vecinos para tratar a los heridos.

CM, DY CM conoce a víctimas, familias



El primer ministro MK Stalin en el hospital. Pic/PTI

El primer ministro de Tamil Nadu, Mk Stalin, se apresuró a Chennai a Karur e interactuó con los médicos en el tratamiento que se proporciona a las personas heridas en la estampida en el rally del actor Vijay el sábado, y los consoló y aseguró la mejor atención. Pagar tributos florales a los muertos, Stalin, habló con las afligidas familias y dijo que la angustia causada por los lamentos de los parientes de los asesinados en la estampida y sus lágrimas no se han ido de su corazón.

El CM llegó a Karur desde Chennai después de la medianoche. Las autoridades anunciaron números de línea de ayuda para llegar a la servicio de la Oficina del Collector del Distrito de Karur (04324 256306 y WhatsApp 7010806322). El viceministro principal, Udhayanidhi, también interrumpió su viaje al extranjero y visitó el hospital y la morgue donde rindió homenaje al fallecido y se reunió con las familias del fallecido. Fue acompañado por colegas del gabinete, incluido el ministro de salud, Ma Subramanian. El Diputado CM dijo que se han desplegado más de 345 médicos y enfermeras de los distritos vecinos para tratar a los heridos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente